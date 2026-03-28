Vítima de 66 anos foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Votuporanga na manhã deste sábado (28)
Idoso sofre queimaduras em incêndio em Votuporanga (Foto: Ilustrativa)
Da redação
Um idoso de 66 anos, identificado apenas pelas iniciais J. S. C., sofreu queimaduras após um incêndio registrado na manhã deste sábado (28), em uma propriedade rural localizada entre os municípios de Votuporanga e Álvares Florence.
De acordo com as informações apuradas pelo jornal A Cidade
, a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga, onde deu entrada no Pronto Socorro às 7h59, apresentando queimaduras.
Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do idoso, mas ele não está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).