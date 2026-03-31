O momento também gerou reação entre os parlamentares

publicado em 31/03/2026

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Da redaçãoDurante a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite desta segunda-feira (30), uma indicação legislativa chamou a atenção dos presentes e chegou a provocar risadas. O momento também gerou reação entre os parlamentares, com o secretário da mesa diretora, vereador Emerson Pereira, sorrindo e pausando a leitura do documento antes de prosseguir.A indicação que despertou a reação é de autoria da vereadora Débora Romani e solicita que o Poder Executivo Municipal seja oficiado para estudar a possibilidade de instalação de mastros com a Bandeira do Brasil nas principais entradas do município.De acordo com a justificativa apresentada, o objetivo da proposta é promover o fortalecimento do sentimento cívico e de pertencimento da população, além de valorizar a identidade do município por meio da presença de símbolos nacionais em locais de grande visibilidade.O texto também destaca que a implantação de mastros com a Bandeira do Brasil nas entradas da cidade pode contribuir para a valorização estética dos acessos urbanos, transmitindo uma imagem de organização, respeito às instituições e apreço pelos valores cívicos. Ainda segundo a justificativa, a medida pode se tornar um elemento de recepção e identificação para visitantes, reforçando o orgulho local e o cuidado com os espaços públicos.A vereadora Débora Romani afirma ainda que “trata-se de uma ação simples, de baixo custo e com significativo impacto visual e simbólico, podendo inclusive ser integrada a projetos de paisagismo e revitalização urbana. Diante do exposto, solicitamos especial atenção do Executivo Municipal para a análise desta proposta”.