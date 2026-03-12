Nova metodologia melhora o acompanhamento das famílias e amplia o acesso a direitos nos territórios

publicado em 27/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social de Votuporanga vem fortalecendo o trabalho da Proteção Social Básica com a implantação de uma nova metodologia de referenciamento das entidades e organizações da sociedade civil (OSCs). A iniciativa, em andamento desde 2024, tem como objetivo qualificar os serviços oferecidos e aprimorar o acompanhamento das famílias atendidas.O trabalho é realizado de forma integrada entre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), promovendo maior organização das informações, melhor comunicação entre as equipes e identificação mais rápida das situações que precisam de atenção.Com a aplicação mensal do novo fluxo, já é possível observar avanços importantes na gestão dos territórios e no monitoramento das famílias. Os dados mostram que a maioria das famílias tem entre 30 e 59 anos, com diferentes demandas sociais, reforçando que a vulnerabilidade vai além da renda e envolve também aspectos familiares e comunitários.Os atendimentos alcançam famílias de diversos bairros, como Pozzobon, Estação, Aviação, Cidade Nova, Jardim Bom Clima, Jardim Palmeiras I, além da zona rural, garantindo o acesso aos serviços socioassistenciais em diferentes regiões do município.Entre as ações ofertadas, estão a concessão de benefícios eventuais, orientações e encaminhamentos ao INSS, além de atividades voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.Um dos destaques da metodologia é a “Caixa dos Sonhos”, uma ferramenta que incentiva as famílias a refletirem sobre seus objetivos de vida. A proposta estimula cada participante a pensar no futuro, identificar seus desejos e traçar caminhos possíveis para alcançá-los, fortalecendo o protagonismo e a autonomia.A secretária da Pasta, Meire Regina de Azevedo, destaca a importância da iniciativa.“Essa nova metodologia representa um avanço importante na forma como acompanhamos as famílias em nossos territórios. Mais do que organizar fluxos, ela fortalece o vínculo com as pessoas e qualifica o atendimento, permitindo identificar com mais precisão as necessidades de cada realidade.Nosso objetivo é garantir uma assistência social cada vez mais próxima, humanizada e eficiente, ampliando o acesso a direitos e fortalecendo a rede de proteção no município.”A estratégia também contribui para o fortalecimento das relações comunitárias e para a valorização das potencialidades das famílias, alinhada às diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).Nos próximos meses, o trabalho deve avançar ainda mais, com a ampliação da integração entre as unidades públicas e as entidades parceiras. Cada unidade da Proteção Social Básica conta com um profissional de referência, responsável por articular as ações no território e apoiar as equipes.Com essa iniciativa, o município reafirma seu compromisso com uma assistência social mais eficiente, humanizada e próxima da população, fortalecendo a rede de apoio e contribuindo para a transformação da realidade das famílias atendidas.