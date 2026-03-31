A homenagem é ao menino de 6 anos que morreu após um acidente em uma cama elástica

publicado em 31/03/2026

Como familiares e amigos de Nicolas estavam na sessão, mesmo sem a votação, eles posaram para foto Foto: Assessoria

Da redaçãoUma das propostas que seriam votadas na sessão de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga seria sobre o nome do novo Hospital Materno Infantil, cuja construção deve começar ainda neste primeiro semestre. O projeto é para o novo espaço receber o nome de Nicolas Souza Prado, em homenagem ao menino de 6 anos que morreu após um acidente em uma cama elástica, também conhecida popularmente como pula-pula.A proposta é de autoria do vereador Serginho da Farmácia, porém foi retirada da pauta. Segundo o parlamentar, o primeiro parecer da Prefeitura foi favorável, assim como todos da Casa de Leis. No entanto, outro parecer do Executivo, segundo o edil, diz que como o hospital é “particular”, e por isso a Câmara não pode dar nome ao prédio. “Vocês me desculpem, isso é uma vergonha”, comentou Serginho.O vereador Osmair Ferrari também falou sobre o caso. “Isso é um absurdo. E se fosse filho deles?”, declarou. Para o vereador Emerson Pereira, foi lamentável a retirada do projeto.Como familiares e amigos de Nicolas estavam na sessão, mesmo sem a votação, eles posaram para uma foto.