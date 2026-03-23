A ocorrência foi registrada pela direção da unidade por meio de Boletim de Ocorrência, e as imagens do sistema de monitoramento já foram encaminhadas às autoridades policiais

publicado em 24/03/2026

Localizada no bairro Bom Clima, a escola municipal Professora Anita Lievana Camargo Foto: A Cidade

Da redaçãoA escola municipal Professora Anita Lievana Camargo, em Votuporanga, foi alvo de furto de fiação elétrica da unidade de ensino, conforme registrado pela gestão escolar após a constatação dos danos na estrutura. A escola ficou sem aula nesta segunda-feira (23).Em contato com o, a Secretaria Municipal da Educação informou que a escola, localizada no bairro Bom Clima, foi alvo de furtos no último fim de semana. A ocorrência foi registrada pela direção da unidade por meio de Boletim de Ocorrência, e as imagens do sistema de monitoramento já foram encaminhadas às autoridades policiais, que irão utilizá-las para subsidiar as investigações.Segundo a pasta, os prejuízos materiais ainda estão em fase de levantamento – a Secretaria não detalhou o que foi furtado. Em nota, a Secretaria esclareceu: “Desde a identificação do ocorrido, a Administração Municipal mobilizou uma força-tarefa integrada entre as Secretarias da Educação e de Obras para a execução de reparos emergenciais, garantindo a rápida normalização das condições da unidade. A Prefeitura reforça que todas as providências estão sendo adotadas com celeridade e responsabilidade, assegurando o pleno funcionamento da escola e a segurança da comunidade escolar. As aulas serão retomadas normalmente nesta terça-feira (24). A Administração Municipal segue acompanhando o caso e colaborando de forma ativa com as autoridades competentes”.A ação deixou familiares dos alunos irritados, pois além de perder aula, os filhos não tiveram onde ficar durante o dia. Alunos de várias idades tiveram que ser deixados com amigos e familiares. A reportagem doteve acesso a mensagens enviadas para o WhatsApp de mães e pais de alunos pela direção da escola: "Bom dia! A escola está sem energia. Sem ar condicionado, sem ventilador, sem água gelada. Estamos sem condições de receber os alunos. Contamos com a colaboração de todos. A direção”.