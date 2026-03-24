Encontro define estratégias para ampliar a conscientização e incentivar a destinação do Imposto de Renda para projetos sociais de Votuporanga

publicado em 24/03/2026

Encontro define estratégias para ampliar a conscientização e incentivar a destinação do Imposto de Renda para projetos sociais de Votuporanga. FOto: Prefeitura de Votuporanga

Na última sexta-feira (20), foi realizada uma reunião de alinhamento e definição de estratégias da Campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso. O encontro foi promovido na sala de reuniões da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga e contou com a presença do representante da Associação dos Contabilistas, Valdecir Merloti; do responsável pela Comunicação Social da Prefeitura, Wender Rodrigues; da secretária da pasta, Meire Azevedo; das presidentes dos Conselhos do Idoso, Antônia de Fátima Mota Gregoleti, e da Criança e do Adolescente, Regiane Secafem; e de representantes de entidades do município.O objetivo da reunião foi fortalecer as ações da campanha e ampliar o alcance das informações junto à população e ao setor empresarial. Durante o encontro, foram discutidas formas de sensibilizar empresários e contribuintes sobre a importância de destinar parte do Imposto de Renda para projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos de Votuporanga.Valdecir destacou que o trabalho desenvolvido pela Associação dos Contabilistas é essencial nesse processo, mas reforçou a importância do envolvimento direto das entidades. “Quando a entidade vai até a empresa e mostra de perto o impacto do seu trabalho, a chance de sensibilizar o contribuinte é ainda maior. É uma forma de aproximar e dar transparência”, explicou.Ficou definido que os representantes das entidades iniciarão, já nesta semana, visitas a empresas e escritórios de contabilidade. A proposta é levar informações claras e objetivas sobre como funciona a destinação e, principalmente, mostrar que o contribuinte não pagará nada a mais por isso e que o recurso permanece no município, beneficiando diretamente quem mais precisa.A secretária Meire Azevedo reforçou que a união de esforços é fundamental para o sucesso da campanha. “Quando todos caminham juntos, poder público, entidades e contabilistas, conseguimos alcançar mais pessoas e fortalecer ainda mais essa rede de cuidado”, destacou.Com o início do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda, nesta segunda-feira (23/3), pessoas físicas também podem fazer a destinação de parte do imposto devido, sem pagar nada a mais por isso. É uma forma simples de contribuir, mantendo o recurso no município e ajudando diretamente projetos sociais locais.Neste período de entrega da declaração, as pessoas físicas que optarem pelo envio através do programa da Receita Federal terão seus valores calculados diretamente pela Receita Federal.Informações estão disponíveis nos escritórios de contabilidade ou na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social pelo telefone (17) 3426-2600.A Campanha Leão Amigo é realizada durante todo o ano pela Prefeitura, em parceria com os Conselhos Municipais e com o apoio de instituições contábeis. Através dela, a destinação do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas se transforma em um gesto de cuidado com crianças, adolescentes e idosos de Votuporanga. Sem custo adicional, contribuintes podem direcionar parte do imposto aos fundos municipais, fortalecendo projetos sociais que fazem a diferença na vida de quem mais precisa.