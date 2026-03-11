Eventos reúnem gastronomia, artesanato, cinema e apresentações musicais para toda a família

publicado em 12/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Feira de Artesanato e o Parque das Artes movimentam o fim de semana em Votuporanga, reunindo opções de lazer, cultura e gastronomia para toda a família.No sábado (14), das 9h às 16h, a Concha Acústica recebe a tradicional Feira de Artesanato, reunindo artesãos locais que irão expor e comercializar seus produtos. A iniciativa é uma oportunidade para que a população prestigie o talento dos artistas da cidade, valorize a produção artesanal e encontre peças exclusivas para suas compras.Já no domingo (15) tem o Parque das Artes no Parque da Cultura, evento que oferece à população um fim de semana agradável, com food trucks com variadas opções de doces, lanches e salgados, música, cinema ao ar livre e feira de artesanato que valoriza o trabalho de artesãos locais.A programação tem início às 15h e segue até às 21h. Às 18h tem apresentação da Banda Zequinha de Abreu no palco principal. Às 19h tem cinema ao ar livre.Durante o evento, também estarão em funcionamento atrações do parque, como a tirolesa, das 15h às 20h, e o pedalinho, das 15h às 18h, ampliando as opções de diversão para crianças, jovens e adultos.A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, destaca a importância da iniciativa. “O Parque das Artes já se tornou uma tradição em Votuporanga, sendo realizado todo o terceiro domingo de cada mês ao longo do ano. É um evento que reúne cultura, lazer e convivência, além de valorizar nossos artistas, artesãos e o próprio Parque da Cultura, que é um dos grandes cartões-postais da nossa cidade”, afirmou.O prefeito Jorge Seba diz que o evento contribui para valorizar a cultura e proporcionar momentos de convivência à população. “O Parque das Artes é uma oportunidade para que as famílias aproveitem um espaço público de qualidade, com cultura, música, gastronomia e lazer para todas as idades. Nosso objetivo é incentivar a ocupação dos espaços da cidade com atividades positivas, valorizando os artistas locais e promovendo momentos de alegria e integração para toda a comunidade”, afirmou.