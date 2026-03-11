Taxa de inscrição é de R$ 47,50 e vagas são para os cursos nas áreas de Licenciatura, Computação, Negócios e Produção; novidade é o Bacharelado em Inteligência Artificial

publicado em 11/03/2026

Foto: Divulgação

As inscrições para o vestibular Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), foram prorrogadas e seguem abertas até o dia 15 de março. Ao todo, são ofertados dez cursos de graduação gratuitos na modalidade de Educação a Distância (EAD).Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site vestibular.univesp.br. A taxa de inscrição é de R$ 47,50.As graduações estão organizadas em três eixos de formação. Na área de Licenciatura, são oferecidos os cursos de Letras, Matemática e Pedagogia. Já no eixo de Computação, os candidatos podem optar por Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial. Na área de Negócios e Produção, estão disponíveis os cursos de Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.Os cursos são desenvolvidos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que reúne videoaulas, materiais didáticos, bibliotecas digitais e atividades interativas. Os estudantes também contam com acompanhamento de facilitadores e apoio pedagógico ao longo de toda a formação.Além da estrutura on-line, os alunos dispõem de suporte presencial no polo local. O Polo UAB/Univesp funciona na Rua Pernambuco, nº 1.736, no bairro Vila Muniz, oferecendo serviços de secretaria acadêmica, orientação aos estudantes e infraestrutura com computadores e acesso à internet para apoio às atividades acadêmicas.Mais informações podem ser obtidas pelo site vestibular.univesp.br ou junto à central de atendimento ao candidato da Fundação Vunesp, pelo telefone (11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (17) 3422-8839.