A festa será de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera

publicado em 11/03/2026

Foto: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, as montarias em touros do Votu International Rodeo serão transmitidas gratuitamente pelo YouTube. Organizada pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura e da Câmara de Votuporanga, a festa será de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. Aé a rádio oficial da festa e fará uma cobertura completa do evento.Considerado o maior canal do mundo especializado em rodeio, com mais de 1,2 milhão de seguidores, o Circuito Rancho Primavera (CRP) será responsável por transmitir os confrontos entre os melhores cowboys da atualidade e as boiadas mais desafiadoras do país.Segundo Tercio Miranda, proprietário do Grupo Tercio Miranda, a transmissão gratuita faz parte da proposta de tornar o Votu International Rodeo ainda mais acessível ao público.“Queremos que as pessoas venham para a arena e vivam de perto toda a emoção do rodeio, mas sabemos que nem todo mundo consegue estar presente. Por isso, a transmissão gratuita pelo YouTube é uma forma de levar o esporte para mais gente, valorizar o rodeio e permitir que quem não puder vir a Votuporanga acompanhe as montarias ao vivo e se programe para estar aqui no ano que vem”, diz.Em um formato inédito no Brasil, sete equipes entrarão na arena para disputar seis carros e três motos como premiação: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Equipe Internacional, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera (CRP) e Top 20 RR Ecopower.Com exceção da Equipe Internacional, que contará com atletas de diferentes países, cada time será formado pelos cinco cowboys mais bem ranqueados em seus respectivos campeonatos. Ao todo, 12 companhias de rodeio participarão do Votu International Rodeo. A narração ficará por conta de Almir Cambra, o locutor mais técnico e premiado do país.Dos nove veículos que fazem parte da premiação, cinco serão destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao vencedor da disputa individual. Já as três motos serão entregues ao proprietário do touro eleito o melhor da competição, ao responsável pela melhor boiada e à equipe vencedora na modalidade por times.Com entrada gratuita, o Votu International Rodeo terá uma grade de shows que reúne diferentes estilos musicais.Na quinta-feira (7), Luan Santana abrirá a programação com seus maiores sucessos. Na sexta-feira (8), será a vez de Matheus & Kauan subirem ao palco. No sábado (9), o público poderá curtir Rionegro & Solimões e Alok. Já no domingo (10), Leonardo encerrará a festa em grande estilo.Com mais de 200 mil m², o Centro de Eventos Helder Henrique Galera oferece infraestrutura completa para a realização do Votu International Rodeo, incluindo arquibancada, banheiros de alvenaria, calçamento, iluminação, vagas de estacionamento e um pavilhão coberto de quase 6 mil m².Para ampliar ainda mais a experiência do público, uma estrutura removível de alto padrão será montada, com megapalco equipado com telões de LED, jogos de luz e interatividade, além de arena, boate, parque de diversões, camarotes, Áreas VIP e praça de alimentação coberta.Nesta edição, o Votu International Rodeo terá duas opções de Áreas VIP para quem busca mais conforto e exclusividade. A primeira garante acesso facilitado ao evento, entrada liberada na boate The Bull Club, bar exclusivo, banheiros de alvenaria com acesso rápido e vista privilegiada da arena e do palco.Já a Área VIP Gold amplia o pacote de benefícios, com open bar e open food, acesso à The Bull Club, entrada facilitada ao evento, banheiros de alvenaria próximos, lounge com mesas e cadeiras, espaços instagramáveis e vista privilegiada da arena e do palco.Os ingressos das Áreas VIP podem ser adquiridos de duas formas. No ponto físico, as vendas acontecem no escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, numero 2451, em Votuporanga, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já online, os ingressos estão disponíveis pelo site da Total Acesso.Votu International Rodeo 2026Data: 7 a 10 de maioLocal: Centro de Eventos Helder Henrique Galera – Votuporanga (SP)Entrada para Pista: gratuita todos os diasLink para Áreas VIP: https://www.totalacesso.com/events/votuinternationalrodeoTransmissão ao vivo: https://www.youtube.com/channel/UCyjaBCD1oVa6tpWuh-8r7dwCerveja oficial: Império Puro MalteApoio: Prefeitura de VotuporangaOrganização: Grupo Tercio MirandaQuinta-feira, 07/05: Luan SantanaSexta-feira, 08/05: Matheus & KauanSábado, 09/05: Rionegro & Solimões e AlokDomingo, 10/05: Leonardo