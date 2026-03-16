Na semana passada, foi aberto um processo de cassação contra o vereador Cabo Renato Abdala e nesta segunda-feira (16) foi a vez de Daniel David
Parlamentares utilizaram a tribuna durante sessão ordinária para manifestar preocupação com sequência de processos de cassação na Casa de Leis Foto: Assessoria
Da redação
Vários vereadores utilizaram a tribuna durante a sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira (16) na Câmara Municipal de Votuporanga para criticar o que classificaram como uma “temporada de cassa” dentro do Legislativo municipal. A manifestação ocorreu após a sequência de episódios envolvendo pedidos de abertura de processos de cassação contra parlamentares da Casa.
Na semana passada, foi aberto um processo de cassação contra o vereador Cabo Renato Abdala. Já na sessão realizada na noite desta segunda-feira, os vereadores votaram e rejeitaram a abertura de um processo de cassação contra o presidente da Câmara, Daniel David.
Durante sua fala na tribuna, Renato destacou que existem diversas outras demandas no município que precisam de atenção do Legislativo, mas afirmou que, no momento, a Casa está concentrada em processos de cassação envolvendo vereadores.
O mesmo posicionamento foi manifestado pelo vereador Wartão, que também declarou ser contrário ao que chamou de “temporada de cassa” dentro da Câmara. Em sua fala, ele afirmou: “temos que brigar por melhorias. Os vereadores têm que se preocupar com isso e não com cassação de vereadores. Votei na semana passada para o Renato não ser cassado e vou votar novamente para o Daniel também não ser cassado. O vereador sai segunda da sessão e não sabe se volta na outra segunda-feira. A população está buscando melhorias, e nós estamos aqui, cassando vereador”.
O vereador Emerson Pereira também se posicionou contra a situação durante sua manifestação na tribuna. Já o vereador Mehde Meidão foi além e comparou o ambiente na Câmara a um cenário de conflito, afirmando: “Está parecendo o Irã”.
Outro parlamentar que se manifestou sobre o tema foi o vereador Osmair Ferrari, que afirmou estar preocupado com a sequência de pedidos de cassação e com o desgaste da instituição perante a população. Durante sua fala, declarou: “Minha preocupação é não saber se segunda que vem vai ter uma, na outra segunda, outra. A Casa de Leis está muito desgastada perante a sociedade. Alguns vereadores ouvem o Executivo e esquecem a população. Temos que ter paz, senão não vamos trabalhar mais. Faz dois meses que a população está vindo aqui reclamar. Esperamos que esse efeito cascata não aconteça mais, pois o desgaste perante a sociedade está demais”.
As manifestações ocorreram durante o uso da tribuna na sessão ordinária, quando os vereadores comentaram os recentes episódios envolvendo pedidos de abertura de processos de cassação e seus possíveis impactos no funcionamento do Legislativo municipal.