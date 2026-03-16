Na semana passada, foi aberto um processo de cassação contra o vereador Cabo Renato Abdala e nesta segunda-feira (16) foi a vez de Daniel David

publicado em 17/03/2026

Parlamentares utilizaram a tribuna durante sessão ordinária para manifestar preocupação com sequência de processos de cassação na Casa de Leis Foto: Assessoria

Da redaçãoVários vereadores utilizaram a tribuna durante a sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira (16) na Câmara Municipal de Votuporanga para criticar o que classificaram como uma “temporada de cassa” dentro do Legislativo municipal. A manifestação ocorreu após a sequência de episódios envolvendo pedidos de abertura de processos de cassação contra parlamentares da Casa.Na semana passada, foi aberto um processo de cassação contra o vereador Cabo Renato Abdala. Já na sessão realizada na noite desta segunda-feira, os vereadores votaram e rejeitaram a abertura de um processo de cassação contra o presidente da Câmara, Daniel David.Durante sua fala na tribuna, Renato destacou que existem diversas outras demandas no município que precisam de atenção do Legislativo, mas afirmou que, no momento, a Casa está concentrada em processos de cassação envolvendo vereadores.O mesmo posicionamento foi manifestado pelo vereador Wartão, que também declarou ser contrário ao que chamou de “temporada de cassa” dentro da Câmara. Em sua fala, ele afirmou: “temos que brigar por melhorias. Os vereadores têm que se preocupar com isso e não com cassação de vereadores. Votei na semana passada para o Renato não ser cassado e vou votar novamente para o Daniel também não ser cassado. O vereador sai segunda da sessão e não sabe se volta na outra segunda-feira. A população está buscando melhorias, e nós estamos aqui, cassando vereador”.O vereador Emerson Pereira também se posicionou contra a situação durante sua manifestação na tribuna. Já o vereador Mehde Meidão foi além e comparou o ambiente na Câmara a um cenário de conflito, afirmando: “Está parecendo o Irã”.Outro parlamentar que se manifestou sobre o tema foi o vereador Osmair Ferrari, que afirmou estar preocupado com a sequência de pedidos de cassação e com o desgaste da instituição perante a população. Durante sua fala, declarou: “Minha preocupação é não saber se segunda que vem vai ter uma, na outra segunda, outra. A Casa de Leis está muito desgastada perante a sociedade. Alguns vereadores ouvem o Executivo e esquecem a população. Temos que ter paz, senão não vamos trabalhar mais. Faz dois meses que a população está vindo aqui reclamar. Esperamos que esse efeito cascata não aconteça mais, pois o desgaste perante a sociedade está demais”.As manifestações ocorreram durante o uso da tribuna na sessão ordinária, quando os vereadores comentaram os recentes episódios envolvendo pedidos de abertura de processos de cassação e seus possíveis impactos no funcionamento do Legislativo municipal.