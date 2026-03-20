Votu Otaku Fest celebra 10 anos em 2026 com edição especial em Votuporanga

publicado em 21/03/2026

Votu Otaku Fest celebra 10 anos em 2026 com edição especial em Votuporanga

O Votu Otaku Fest, um dos maiores eventos de cultura pop, anime e cultura geek do interior paulista, chega a um marco histórico em 2026: sua edição de 10 anos. O festival, que já se consolidou como referência regional, promete uma celebração ainda mais grandiosa reunindo fãs de animes, games, cosplay, K-pop e cultura nerd de diversas cidades.Criado em Votuporanga com o objetivo de promover a cultura pop japonesa e o universo geek, o evento cresceu ao longo da última década, tornando-se um importante ponto de encontro para jovens, artistas, criadores de conteúdo e entusiastas da cultura pop.A edição especial de 10 anos acontecerá no dia 17 de maio de 2026, das 10h às 18h, no Instituto Federal de Votuporanga, e contará com uma programação ampliada que inclui:* Concurso de Cosplay com participantes de toda a região* Concurso de K-Pop Dance com grupos e performers convidados* Presença dos dubladores Vandelan Mendes e Silvio Giraldi* Show da banda The Kira Justice* Participação da youtuber Bianca Contursi* Área gamer com campeonatos e free play* Estandes temáticos, artistas independentes e produtos geek* Apresentações culturais e atrações no palco principalAlém de promover entretenimento e cultura, o Votu Otaku Fest também movimenta a economia criativa local, atraindo público de diversas cidades do interior paulista e fortalecendo o comércio, turismo e o cenário cultural da região.Ao longo de seus dez anos de história, o evento se consolidou como um espaço de expressão artística, inclusão e celebração da cultura pop, reunindo milhares de visitantes a cada edição.A organização destaca que a edição de 2026 será uma celebração especial da trajetória do evento, com novidades, atrações inéditas e momentos que revisitam a história do festival.Os ingressos já estão à venda no segundo lote pelo valor de R$ 30 e podem ser adquiridos nos pontos de venda Loja Scapim e Taverna da Hidra. Além do ingresso, será obrigatória a doação de 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na entrada do evento. Parte dos alimentos arrecadados será destinada ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, e outra parte será distribuída para famílias em situação de vulnerabilidade social.Mais informações e novidades serão divulgadas nas redes sociais oficiais do evento. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (17) 98115-4725.