Entrega dos prêmios será nesta quarta-feira, às 9h

publicado em 30/03/2026

Entrega dos prêmios será nesta quarta-feira, às 9h. Foto: ACV

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e o Sicoob Credlíder realizaram, no último sábado (28), o sorteio da campanha Votu Premiada Sicoob Credlíder / ACV, em comemoração ao Dia do Consumidor. A ação distribuiu mais de R$ 20 mil em prêmios, sendo um vale-compras de R$ 10 mil e dez vales-compras de R$ 1 mil.A grande ganhadora do principal prêmio, de R$ 10 mil em vale-compras, foi Renata Martim, que preencheu seu cupom na loja Malwee.Também foram sorteados os consumidores Gabriela Galisteu, Beatriz Sara Vani, Edson Godoi, Sirlene Lopes e Serena Fogaça Montaleão, todos clientes do Porecatu.Valdevir Pereira da Costa e Andreia de Souza, clientes do Santa Cruz, também estão entre os ganhadores. Lucimara André foi sorteada após preencher seu cupom no Posto do Vilar. William Heitor, cliente da Sueli Center, e Miriã Del Pene, que comprou na Casa 4 Construção, completam a lista dos contemplados. Todos os sorteados moram em Votuporanga, exceto Serena que é de Parisi.Além de premiar os consumidores, a campanha também reconhece os profissionais de vendas. Os comerciários responsáveis pelas vendas sorteadas receberão R$ 300 em vale-compras cada, valorizando quem está na linha de frente do comércio local.A entrega oficial dos prêmios será realizada nesta quarta-feira, dia 1º de abril, às 9h, no Sicoob Credlíder do Pozzobon.O sorteio foi acompanhado por diversas lideranças, representantes da imprensa e pela população na praça da Concha Acústica. Entre os presentes estavam a presidente da ACV, Natália De Haro; o vice-presidente do Sicoob Credlíder, Idineu Possoni; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário; o presidente da Airvo, Silvano de Oliveira; o vereador Marcão Braz e representando a Unifev, Rodrigo Bertolozzi.A iniciativa reforça a parceria entre as instituições e o compromisso conjunto com o fortalecimento do comércio, o estímulo às vendas e o desenvolvimento econômico de Votuporanga, valorizando as empresas locais e incentivando a participação da comunidade.