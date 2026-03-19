Na prestação de contas consta investimento recorde de R$ 1.676.726,08 em melhorias na estrutura do clube

publicado em 20/03/2026

Na prestação de contas consta investimento recorde de R$ 1.676.726,08 em melhorias na estrutura do clube. Foto: VotuClube

Da RedaçãoA gestão 2024/2025 do Votuporanga Clube, presidida pelo advogado Dr. Igor Billalba Carvalho, apresentou a prestação de contas com investimento recorde de R$ 1.676.726,08 em melhorias na estrutura do clube. O balanço foi aprovado pelo Conselho Executivo e pelos associados.Entre os principais destaques estão a reforma da academia, que recebeu mais de R$ 560 mil, e a revitalização do parque aquático, com investimento superior a R$ 280 mil. Também foram realizadas melhorias na infraestrutura elétrica, segurança, áreas esportivas e espaços de convivência.O período também foi marcado pela realização de eventos esportivos e sociais, como torneios de biribol, beach tênnis e atividades de lazer para os associados.Para o próximo biênio, a diretoria projeta um novo ciclo de investimentos, com destaque para a reforma geral do salão social, estimada em cerca de R$ 2 milhões. O clube também lançou uma campanha de venda de títulos patrimoniais e remidos. Os títulos já estão disponíveis, e osinteressados devem procurar a secretaria do Votuclube para mais informações sobre valores, condições e formas de aquisição.