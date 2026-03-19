Iniciativa da Editora Moderna é de reconhecimento nacional e dá visibilidade a professores que inovam em sala de aula; projeto indicado é voltado à inclusão de alunos surdos no município

publicado em 19/03/2026

Iniciativa da Editora Moderna é de reconhecimento nacional e dá visibilidade a professores que inovam em sala de aula; projeto indicado é voltado à inclusão de alunos surdos no município. Foro: Prefeitura de Votuporanga

A professora e intérprete de Libras Fabiana Saraiva de Paulo, servidora no CEM “Prof.ª Anita Liévana Camargo”, localizado no bairro Jardim Bom Clima, foi indicada ao prêmio “Resultados que Transformam”, com o projeto “Libras nas avaliações e nos materiais pedagógicos: uma ponte para a inclusão da criança surda”.A premiação “Resultados que Transformam”, é promovida pela Editora Moderna em parceria com a SET Brasil, e reconhece práticas pedagógicas inovadoras desenvolvidas por professores da rede pública de todo o país.O projeto da professora votuporanguense propõe a adaptação de avaliações, atividades e materiais pedagógicos com o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras), respeitando a língua natural do estudante surdo e facilitando a compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula.“Esse projeto nasceu da necessidade de garantir que o aluno surdo tenha acesso real ao conteúdo trabalhado em sala de aula. A Libras é a língua natural desse estudante, e quando ela está presente nas avaliações e nos materiais pedagógicos, a aprendizagem acontece de forma mais significativa e inclusiva”, destaca a professora Fabiana.Além das adaptações, a iniciativa também mostra como a Libras pode fazer parte do cotidiano escolar, envolvendo toda a comunidade. Em diversas situações, alunos ouvintes passam a se interessar em aprender sinais básicos para se comunicar com colegas surdos, contribuindo para um ambiente mais inclusivo e colaborativo.A proposta evidencia que, com diálogo entre os profissionais e abertura da escola para o trabalho coletivo, a inclusão deixa de ser apenas um conceito e passa a acontecer, de fato, na prática diária.O trabalho é desenvolvido de forma colaborativa entre o professor da sala regular, o intérprete de Libras e o professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) Bilíngue, que atuam juntos na construção das estratégias pedagógicas e na mediação linguística necessária para o aprendizado.Este é o terceiro ano consecutivo em que profissionais da rede municipal de Votuporanga são indicados como finalistas no Seminário de Boas Práticas da SET Brasil. Nos dois anos anteriores, o reconhecimento foi concedido ao professor Milton Perecin (in memoriam), também do CEM “Prof.ª Anita Liévana Camargo”.A secretária municipal da Educação, Silvia Letícia, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais da rede. “Essa sequência de indicações evidencia o compromisso dos educadores em desenvolver práticas pedagógicas inovadoras e compartilhar experiências que impactam positivamente a aprendizagem”, afirmou.A cerimônia de premiação será realizada em Atibaia (SP), entre os dias 6 e 8 de abril.