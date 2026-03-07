Iniciativa Nhandeara em Rede levou o terceiro lugar na categoria Sala do Empreendedor; premiação foi realizada nesta terça-feira, 17, no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo

publicado em 19/03/2026

Foto: Sebrae

A iniciativa “Nhandeara em Rede: Empreendedorismo que Transforma Comunidades”, da cidade de Nhandeara, foi a terceira colocada da categoria Sala do Empreendedor da etapa paulista do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). A premiação foi realizada nesta terça-feira, 17 de março, em evento no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo.O PSPE, que está na 13ª edição, é um instrumento de reconhecimento, valorização e difusão de iniciativas inovadoras, protagonizadas por governos municipais com vistas à melhoria do ambiente de negócios, ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial.Ao todo, nove municípios representaram a região Noroeste Paulista no evento, Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul, Riolândia, Turmalina, Cardoso, Ouroeste e Pontalinda, que receberam o selo de Prefeitura Empreendedora, além de Nhandeara que foi a finalista.“Celebramos a conquista de Nhandeara e parabenizamos todas as cidades que participaram e foram seladas. Cada projeto apresentado representa um avanço na forma de pensar a gestão pública, com mais inovação, colaboração e foco no desenvolvimento local”, disse Iroá Arantes, gerente regional do Sebrae-SP.A categoria Sala do Empreendedor acolhe e premia iniciativas que visam a criação de espaços físicos e virtuais para atendimento aos pequenos negócios, concentrando em um único lugar os principais serviços à cidadã e ao cidadão empreendedor.“O Estado de São Paulo é um estado de empreendedores. O Estado de gente que quer vencer, que arregaça a manga. É bom celebrar o pequeno empreendedor, que são os que geram mais empregos. Quando olho para essa plateia aqui, vejo pessoas que resolveram acolher um chamado, inovar, participar de um prêmio como o do Sebrae. São projetos que vão ajudar o empreendedor na ponta. Esse Prêmio é uma grande oportunidade de enaltecermos quem está fazendo mais pela gestão pública. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo Prêmio”, disse o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.Também presente na cerimônia, o Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, reforçou a importância do crédito para os pequenos negócios e do trabalho conjunto entre governo estadual, prefeituras e Sebrae-SP. “A importância da presença aqui hoje é ter contato com o que eu chamo o Brasil real. É o exemplo da ação dos municípios, o exemplo da ação da sociedade, o exemplo da ação dos micro e pequenos empreendedores. Estamos semeando um terreno fértil. Que todos os municípios de São Paulo saibam que a bandeira do MEI e da micro e pequena empresa é o maior programa social do nosso País.”O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, parabenizou a iniciativa do Sebrae-SP. “O Sebrae faz um trabalho tão importante para os nossos municípios, para os nossos micro e pequenos empreendedores, que realmente faz a diferença na vida das pessoas lá na ponta. Parabéns a todos os participantes que tiveram a coragem de estar aqui participando desse prêmio empreendedor.”O Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, ressaltou o papel dos participantes na iniciativa. “O prêmio tem o caráter estratégico de iluminar as boas políticas públicas e as boas práticas para que inspirem outros municípios. Os participantes acreditaram numa política pública inovadora, confiaram no Sebrae para fazermos uma ação cada vez melhor e impactar os municípios. Muito obrigado”, finalizou.“Aqui reunimos as duas principais pautas de desenvolvimento do nosso País: o empreendedorismo e o municipalismo. Temos prefeitos, vice-prefeitos, secretários e parceiros que se dedicam e compreendem a importância do empreendedorismo, a importância do fomento às pequenas empresas nas suas cidades. Aqui estão aqueles que, dia a dia, constroem a gestão pública empreendedora, inovadora, moderna. Quando observamos o Estado que vai para frente, o Estado que avança, o Estado empreendedor, que tem essa grande parceria com os municípios empreendedores de São Paulo em fomento ao desenvolvimento, vemos que estamos no caminho certo”, concluiu o Diretor Técnico do Sebrae, São Paulo, Marco Vinholi.Também estiveram no evento e compuseram o palco onde foram entregues os prêmios a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo em exercício, Juliana Cardoso; a secretária de Desenvolvimento Social de São Paulo, Andrezza Rosalém; o presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito; o deputado estadual e Presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal, Itamar Borges, e a gerente da Unidade de Políticas Públicas e Relações Governamentais do Sebrae-SP, Silvia Furio.Sobre o PrêmioA etapa estadual recebeu 283 iniciativas inscritas, envolvendo 219 prefeituras, em nove categorias: Simplificação, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Socioprodutiva, Turismo & Identidade Territorial, Sustentabilidade & Meio Ambiente, Empreendedorismo Rural e Gestão Inovadora.As prefeituras que apresentaram iniciativas consistentes, focados na melhoria do ambiente de negócios por meio de políticas públicas de base empreendedora, foram homenageadas com o Selo Prefeitura Empreendedora. As iniciativas classificadas em primeiro lugar nas etapas estaduais, em cada uma das categorias, participarão da etapa nacional.Fundo de créditoO Sebrae-SP e governo do Estado de São Paulo firmaram parceria de R$ 400 milhões para facilitar o crédito aos negócios de pequeno porte. A assinatura ocorreu durante a cerimônia de entrega do PSPE. Pelo acordo, Sebrae-SP e o governo estadual aportam R$ 200 milhões cada para o Fundo de Aval (FDA) que vai garantir recursos para o risco de inadimplência de empréstimos e financiamentos concedidos para Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, cooperativas ou associações privadas. O FDA, portanto, funciona como uma espécie de avalista nos casos de o tomador de crédito não pagar o valor devido. A medida traz segurança e facilidade para que os empréstimos sejam concedidos aos responsáveis por pequenos negócios, que muitas vezes têm dificuldade para apresentar garantias aos bancos.