Os itens foram arrecadados durante a iniciativa Pista Solidária, realizada no evento Mundo Oba

publicado em 17/03/2026

Os itens foram arrecadados durante a iniciativa Pista Solidária, realizada no evento Mundo Oba. Foto: Santa Casa

O estoque de suprimentos da Santa Casa de Votuporanga ganhou um reforço importante. Por meio de uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e o Oba, a instituição recebeu a doação de 500 quilos de alimentos não perecíveis.Os itens foram arrecadados durante a iniciativa Pista Solidária, realizada no evento Mundo Oba. A ação propôs ao público a troca voluntária de um quilo de alimento por acesso ao setor específico, unindo entretenimento e apoio a causas sociais da cidade.A mobilização envolveu a entrega de itens essenciais para a manutenção das refeições hospitalares, como: arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, farinha, leite em pó, fubá, achocolatado e enlatados.O volume arrecadado foi destinado ao Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba, que viabilizou o repasse direto para o Hospital.Para um complexo hospitalar do porte da Santa Casa, doações desse volume são fundamentais para a sustentabilidade operacional. O montante de 500 quilos de mantimentos contribui diretamente para a produção das milhares de refeições servidas diariamente a pacientes e acompanhantes, garantindo que o foco da Instituição permaneça na assistência à saúde e na recuperação de quem mais precisa.