Encontro reúne especialistas, governos e instituições para discutir estratégias de enfrentamento às mudanças do clima e lançamento do programa AdaptaCidades

publicado em 23/03/2026

Encontro reúne especialistas, governos e instituições para discutir estratégias de enfrentamento às mudanças do clima e lançamento do programa AdaptaCidades. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Nos dias 19 e 20 de março, o coordenador da Defesa Civil de Votuporanga, Jonatas Trevisan, representou a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil, em um importante evento realizado na cidade de São Paulo, com foco na adaptação às mudanças climáticas.O encontro abordou estratégias voltadas às políticas públicas de adaptação, ciência climática e fortalecimento dos municípios. A programação incluiu discussões sobre o Projeto Municípios Paulistas Resilientes e o lançamento da iniciativa AdaptaCidades, além de oficinas práticas voltadas aos gestores municipais.A participação no evento representa uma oportunidade estratégica para avançar na agenda de adaptação climática, fortalecer a atuação do município e ampliar a cooperação entre diferentes esferas de governo.O Estado de São Paulo tem avançado na construção de uma agenda integrada de enfrentamento às mudanças do clima, reunindo poder público, comunidade científica e cooperação internacional, com o objetivo de ampliar a resiliência das cidades.Nesse contexto, a Defesa Civil desempenha um papel fundamental como estrutura permanente dessa política pública, conectando planejamento, gestão de riscos e ações de resposta diretamente no território.Edison Marco Caporalin, secretário da Pasta, ressalta a importância da participação do município no evento.“Do fortalecimento das cidades à implementação de sistemas de alerta e preparação da população, o trabalho é contínuo: antecipar riscos, reduzir impactos e salvar vidas. Em um cenário de mudanças climáticas cada vez mais intensas, proteger a população exige mais do que ações reativas. É necessário investir em coordenação, inteligência e presença constante nos territórios.”Para o coordenador da Defesa Civil de Votuporanga, Jonatas Trevisan, a participação no evento reforça o compromisso do município com políticas públicas modernas e eficazes.“Participar de um encontro com esse nível de discussão é fundamental para que possamos atualizar nossos conhecimentos e trazer soluções práticas para Votuporanga. A pauta da adaptação climática é urgente e exige planejamento, integração e preparo contínuo. Estar presente nesse debate é fortalecer a nossa capacidade de proteger vidas e tornar o município cada vez mais resiliente.”