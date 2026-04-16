Moradores relatam que cartas, multas de trânsito e boletos estão chegando com frequência fora do prazo, causando transtornos financeiros

publicado em 16/04/2026

Contas e multas que deveriam ter chegado em janeiro foram entregues apenas anteontem. Foto: A Cidade

Da RedaçãoA entrega de correspondências em Votuporanga tem enfrentado atrasos frequentes nos últimos meses. De acordo com relatos de moradores, cartas postadas em janeiro e fevereiro estão sendo entregues dois ou três meses depois.Esse é o caso da aposentada Maria José Antunes, moradora do bairro San Remo, que recebeu na última terça-feira (14) multas emitidas pela Prefeitura de Votuporanga ainda no mês de fevereiro. “É um absurdo. Eu não posso mais recorrer das multas porque elas chegaram atrasadas”, afirma.Segundo ela, as infrações ocorreram no início do ano e o veículo estava sendo conduzido por sua filha. No entanto, devido ao atraso na entrega, o prazo para apresentação de recurso já havia expirado. Situação semelhante também ocorreu com outras notificações.Outro problema relatado pela aposentada envolve o pagamento de um consórcio sediado no Paraná. De acordo com Maria José, os boletos referentes aos meses de janeiro e fevereiro foram entregues somente nesta semana, gerando encargos por atraso. “A gente fica sem saber a quem recorrer. Pensamos até em fazer um boletim de ocorrência”, desabafa.Ela não é a única a enfrentar esse tipo de situação. Moradores de diferentes regiões da cidade relatam dificuldades semelhantes. Leila Mantovani, de 45 anos e residente no Jardim Monte Alto, também afirma ter recebido correspondências com atraso. Em seu caso, tratava-se de uma multa de trânsito e de um carnê para pagamento de internet, ambos entregues com mais de dois meses de atraso. Em contato com moradores, foram identificados outros bairros, todos distantes entre si e cartas de empresas completamente diferentes. Jardim Santa Paula, São Cosme e Jardim São Judas Tadeu são alguns dos bairros com moradores que relataram problemas de atrasos.O jornalentrou em contato com os Correios, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.Os problemas enfrentados pela empresa estatal responsável pela entrega de correspondências em todo o território nacional não são recentes. Nos últimos dez anos, a companhia tem registrado resultados negativos, além de promover programas de demissão e enfrentar prejuízos financeiros.A direção dos Correios atribui parte das dificuldades à digitalização das comunicações e ao aumento da concorrência no setor de comércio eletrônico, fatores que impactaram diretamente a receita da empresa.No último dia 8, foi encerrado o prazo para adesão ao Plano de Demissão Voluntária (PDV). Ao todo, 3.075 funcionários aderiram ao programa, número que representa cerca de 30% da meta estipulada. Entre as medidas adotadas para equilibrar as contas, também estão o leilão de imóveis da empresa em diversas regiões do país e o fechamento de aproximadamente 16% das agências próprias.