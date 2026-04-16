Projeto de lei que regulamentava a venda aprovada na Câmara e pelo prefeito

publicado em 17/04/2026

No terreno está localizado o Centro de Zoonoses. Foto: A Cidade

Da redaçãoA venda do terreno avaliado em quase R$ 4 milhões, de propriedade da prefeitura e onde está localizado o atual centro de zoonoses da cidade, foi liberada pela Câmara Municipal. A liberação veio com a aprovação do Projeto de Lei nº 19/2026 na última sessão ordinária.O terreno está localizado na rua Orlando Comar, no 6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço. Em um laudo de avaliação apresentado junto do projeto por uma comissão contendo a secretária de Planejamento Urbano Tássia Coleta, os engenheiros João Carlos do Nascimento e Marcelo José Madrid e o secretário de Desenvolvimento Econômico José Bolotário, o terreno e a estrutura construída estariam avaliados em R$ 3.984.300,00.De acordo com o projeto, a justificativa da prefeitura para a venda do terreno é “a captação de recursos para serem investidos na finalização do Novo Paço Municipal bem como proporcionará, que parte desses recursos, seja utilizado para a adequação do local onde será a nova sede do Centro de Zoonoses.”Não houve resistência por parte dos vereadores para aprovar a medida, com a única manifestação sendo do vereador Cabo Renato Abdala (PRD). Em sua fala ele explica que tem algumas dúvidas sobre toda a questão. A primeira é sobre onde a prefeitura vai recolocar a unidade do centro de zoonoses, devido ao cuidado que os animais presentes no local precisam. A segunda preocupação é sobre o valor, já que o vereador não acredita ser possível alcançar o valor estipulado para aquele terreno, segundo pesquisa que o mesmo realizou sobre outros terrenos na mesma região. Apesar disso, ele votou favoravelmente ao projeto.Na manhã de ontem foi publicada a sansão do prefeito no Diário Oficial do município, sem nenhum veto. Agora será organizado o leilão para a venda do terreno.