No terreno está localizado o Centro de Zoonoses. Foto: A Cidade
Da redação
A venda do terreno avaliado em quase R$ 4 milhões, de propriedade da prefeitura e onde está localizado o atual centro de zoonoses da cidade, foi liberada pela Câmara Municipal. A liberação veio com a aprovação do Projeto de Lei nº 19/2026 na última sessão ordinária.
O terreno está localizado na rua Orlando Comar, no 6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço. Em um laudo de avaliação apresentado junto do projeto por uma comissão contendo a secretária de Planejamento Urbano Tássia Coleta, os engenheiros João Carlos do Nascimento e Marcelo José Madrid e o secretário de Desenvolvimento Econômico José Bolotário, o terreno e a estrutura construída estariam avaliados em R$ 3.984.300,00.
De acordo com o projeto, a justificativa da prefeitura para a venda do terreno é “a captação de recursos para serem investidos na finalização do Novo Paço Municipal bem como proporcionará, que parte desses recursos, seja utilizado para a adequação do local onde será a nova sede do Centro de Zoonoses.”
Não houve resistência por parte dos vereadores para aprovar a medida, com a única manifestação sendo do vereador Cabo Renato Abdala (PRD). Em sua fala ele explica que tem algumas dúvidas sobre toda a questão. A primeira é sobre onde a prefeitura vai recolocar a unidade do centro de zoonoses, devido ao cuidado que os animais presentes no local precisam. A segunda preocupação é sobre o valor, já que o vereador não acredita ser possível alcançar o valor estipulado para aquele terreno, segundo pesquisa que o mesmo realizou sobre outros terrenos na mesma região. Apesar disso, ele votou favoravelmente ao projeto.
Na manhã de ontem foi publicada a sansão do prefeito no Diário Oficial do município, sem nenhum veto. Agora será organizado o leilão para a venda do terreno.