A Faculdade Futura tem se destacado ao promover uma formação acadêmica que integra teoria e prática por meio da curricularização da extensão

publicado em 25/04/2026

Mais do que formar professores, a Faculdade Futura contribui diretamente para a transformação da realidade local, promovendo educação de qualidade e ampliando oportunidades para a comunidade

A Faculdade Futura tem se destacado ao promover uma formação acadêmica que integra teoria e prática por meio da curricularização da extensão. Professores da instituição vêm orientando alunos do curso de Pedagogia na criação de materiais pedagógicos inovadores que serão aplicados junto à comunidade atendida pela ONG Pater Noster.A iniciativa envolve estudantes do 7º período do curso de Pedagogia, que se organizaram em grupos com o objetivo de estudar e desenvolver recursos pedagógicos voltados ao estímulo das competências digitais e do pensamento computacional em crianças. A proposta acompanha as demandas contemporâneas da educação, que exigem cada vez mais a integração entre tecnologia, criatividade e aprendizagem significativa.Sob a orientação dos docentes, cada grupo elaborou um planejamento detalhado para a construção de jogos pedagógicos e brincadeiras educativas. A etapa seguinte ocorreu na brinquedoteca da Faculdade Futura, onde as acadêmicas colocaram em prática seus projetos, confeccionando os materiais necessários para a execução das atividades propostas.Os trabalhos desenvolvidos foram apresentados em sala de aula, promovendo momentos de troca de experiências, avaliação e aprimoramento das propostas. Agora, os projetos avançam para uma etapa essencial: a aplicação prática. Ao longo do primeiro semestre de 2026, as atividades serão desenvolvidas com as crianças atendidas pela ONG Pater Noster.Sob a orientação da professora Amanda da Silva Cuim, os acadêmicos elaboraram Sequências Didáticas voltadas ao ensino de leitura e produção de texto, partindo da compreensão de que a linguagem é uma ferramenta de interação social.As atividades seguem uma metodologia organizada em etapas, que incluem desde o levantamento de conhecimentos prévios até a produção final e sua circulação social, garantindo que o aprendizado tenha sentido e alcance para além da sala de aula.Entre os destaques estão a criação de manchetes jornalísticas inspiradas em encenações históricas, a produção de poemas a partir de músicas, atividades sobre inclusão com foco no autismo, além de reflexões éticas baseadas em fábulas. Projetos como o “Mapa da Imaginação” também incentivaram o protagonismo infantil e o fortalecimento da autoestima.Paralelamente, as ações orientadas pela professora Ana Cláudia dos Santos Barão ampliam o alcance do projeto ao incorporar o uso de tecnologias e metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem.Os acadêmicos desenvolveram materiais pedagógicos voltados ao estímulo das competências digitais e do pensamento computacional, promovendo atividades que incentivam o raciocínio lógico, a criatividade e a resolução de problemas.A proposta dialoga com as demandas contemporâneas da educação, preparando as crianças para uma realidade cada vez mais mediada pelas tecnologias.Ao levar o conhecimento acadêmico para dentro da comunidade, a instituição não apenas contribui para o desenvolvimento educacional das crianças atendidas pela ONG Pater Noster, mas também proporciona aos futuros professores uma experiência formativa significativa e alinhada às reais demandas da profissão.Para a coordenadora do curso, Elimeire Alves de Oliveira, iniciativas como essa reforçam o papel social da instituição de ensino superior. Mais do que formar professores, a Faculdade Futura contribui diretamente para a transformação da realidade local, promovendo educação de qualidade e ampliando oportunidades para a comunidade.Mais do que uma prática pedagógica, o projeto reafirma o papel social da educação como agente de transformação, capaz de construir pontes entre universidade e comunidade e de promover mudanças concretas na sociedade, enfatiza a Gestora da Instituição, Driely Cristina dos Santos