Evento reuniu comunidade acadêmica e destacou marcos históricos, projetos futuros e homenagens aos pioneiros da Instituição

publicado em 25/04/2026

Unifev celebra 60 anos com cerimônia especial para colaboradores na Cidade Universitária (Foto: Unifev)

Na manhã deste sábado, 25 de abril, o Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária foi palco de uma cerimônia especial em comemoração aos 60 anos da Unifev, oficialmente celebrados em 30 de abril. O evento foi dedicado a todos os colaboradores da Instituição, reunindo momentos de reconhecimento, memória e projeção de futuro.A programação contou com um café da manhã de acolhimento, promovendo a integração entre os funcionários, além de uma série de ações que marcaram a celebração. Entre os destaques esteve o lançamento da exposição “Unifev, uma jornada através do tempo (1966 – 2026)”, organizada pelo Núcleo de Cultura e Artes (NCA), que convida o público a mergulhar na trajetória da Instituição por meio de um acervo fotográfico comparativo, revelando sua transformação ao longo das décadas.Outro momento importante foi a apresentação do trailer de lançamento do primeiro episódio da série documental “Unifev, desde 1966 – transformando gerações”. A produção resgata memórias, valoriza trajetórias e homenageia todos que contribuíram para a construção da história da Instituição. No episódio inaugural, “Os Pioneiros”, são apresentados relatos marcantes e personagens fundamentais que deram início a essa jornada. O vídeo completo pode ser assistido no canal da Unifev no YouTube, pelo link www.unifev.edu.br/60anos.A cerimônia também foi marcada por um dos momentos mais emocionantes da manhã: a homenagem aos colaboradores que ajudaram a construir, no dia a dia, a história da Instituição. Representando mais de 460 profissionais das três casas mantidas pela Fundação Educacional de Votuporanga, foram reconhecidos colaboradores com longos anos de dedicação e serviço, simbolizando o compromisso coletivo que sustenta a trajetória da Unifev.Também foram homenageados os pioneiros presentes, reconhecidos por suas contribuições fundamentais desde os primeiros anos da Instituição: Laerte Miola, primeiro diretor-presidente da Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga (Facle); Iracy Igayara de Freitas, docente de Estatística; e Reinidolch Caffagni, docente de Sociologia.Em nome dos homenageados, Laerte Miola destacou a emoção de reviver essa trajetória e reforçou o sentimento de pertencimento à história da Instituição. “Receber esse reconhecimento é motivo de muita gratidão e emoção. Fazer parte do início dessa história foi um privilégio, e ver tudo o que a Unifev se tornou ao longo desses 60 anos nos enche de orgulho. É a prova de que aquele sonho lá atrás realmente valeu a pena”, afirmou.Além disso, houve a apresentação do projeto de unificação dos câmpus Centro e Cidade Universitária, reforçando o compromisso da Unifev com o desenvolvimento institucional e a integração de seus espaços. Mais do que celebrar uma data, o evento evidenciou a força de uma trajetória construída coletivamente.Como parte das celebrações dos 60 anos, a Unifev também instituiu uma comissão especial, formada por colaboradores de diversos setores, responsável por planejar e conduzir as ações comemorativas ao longo de todo o ano. A proposta é envolver a comunidade acadêmica em uma programação contínua, com projetos e iniciativas que valorizem a história da Instituição e projetem seu futuro. Entre essas ações está a própria série documental, que contará com o lançamento de um novo episódio a cada mês, ampliando o resgate de memórias e personagens que marcaram essa trajetória.Para o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a celebração reforça o sentimento que conecta toda a comunidade acadêmica. “Celebrar os 60 anos da Unifev é, acima de tudo, celebrar as pessoas que construíram e constroem diariamente essa história. Existe um sentimento muito forte de pertencimento que nos une. O Centro Universitário de Votuporanga nasceu do espírito pioneiro de quem acreditou na Educação como ferramenta de transformação, e esse mesmo espírito segue vivo em cada passo que damos. É esse vínculo, esse orgulho de fazer parte, que alimenta o nosso compromisso e o nosso amor por esta Instituição”, destacou.O diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da Unifev, Celso Penha Vasconcelos, também ressaltou a importância do marco. “A nossa história é marcada pelo pioneirismo e pela coragem de pessoas que sonharam grande e trabalharam para transformar Votuporanga por meio da Educação. Ao longo dessas seis décadas, a Instituição cresceu, evoluiu, mas nunca perdeu sua essência: o compromisso com a comunidade e a formação de gerações. Como mantenedora, a Fundação tem muito orgulho de fazer parte dessa trajetória e de seguir apoiando, com responsabilidade e dedicação, o futuro da Instituição”, finalizou.