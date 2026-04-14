Celebração aconteceu entre sexta-feira e domingo no Centro de Eventos Helder Galera e renda será destinada a instituições de caridade

publicado em 14/04/2026

Um grande número de pessoas participou dos três dias da Festas das Nações no Centro de Eventos Helder Galera Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoA Festa das Nações de 2026 já pode ser considerada um sucesso. Foram cerca de 12 mil pessoas que participaram da ação solidária e toda a arrecadação será doada para as 28 instituições de caridade.Em conversa com o jornal, Luciano Melo, presidente da Votu Solidária, comentou sobre o sucesso da festa. “Muito positiva, muito positiva. Nossa Senhora. Primeiro, em termos de público, né? Foram 12 mil pessoas. Quatro mil por dia. Positivo também, assim, a ajuda que teve, que foram 400 voluntários, nos três dias. Todo esse serviço, sabe? Rotary, Lyons, maçonaria. Entendeu? Foi muita gente trabalhando aqui, foi muito positivo isso também”, afirmou Luciano.O evento começou na sexta-feira (10) na parte da noite com apresentações dos alunos da rede municipal de educação, além da banda GPlay e da Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, de Pereira Barreto. Outras apresentações foram “Shim Sham - O Legado do Sapateado Americano”, de Lucas Germano e “Usualdance - Ouse Dançar Diferente”, de Ticko Bboy.No sábado (11) foi a vez do grupo Júlia Riva, com duas apresentações, da tradicional dança japonesa “Bon Odori”, apresentada pela Associação Nipo Cultural de Votuporanga (Ancevo), Anisinho Martin, com Festa Per Tutti, e a apresentação da Banda Dona Maria.Domingo (12) contou com uma programação a partir das 11h, com Banda Bonde do Barão, Markinho Sema e A Corte Carnavalesca 2026.Durante todo o evento, o principal foram as comidas. Sete culinárias foram representadas, sendo elas a brasileira, árabe, italiana, francesa, japonesa, portuguesa e estadunidense. Entre os destaques estiveram guioza, tempurá, hot roll, yakissoba, doraiaki e chips de mandioca da japonesa; kibe frito com coalhada, esfirra com coalhada, kibe cru com coalhada e pão sírio da culinária Árabe; croissants nos sabores presunto e queijo, quatro queijos, chocolate, além de quiche e sobremesas da francesa; penne, espaguete, lasanha, rondele, sofioli e mini pizzas italianas; hot dog, hambúrguer e batata no cone dos EUA e bolinho de bacalhau e pastel de Belém de Portugal. Para representar a culinária brasileira, pastel frito e espetinhos.O parque de diversões Park Terra da Alegria também marcou presença no evento com 13 brinquedos diferentes disponíveis, desde touro mecânico até carrinho de bate-bate. Além das atrações, as tradicionais guloseimas também foram vendidas, com 30% da venda dos alimentos destinados às entidades assistenciais.O estacionamento também teve caráter solidário, com metade de toda a arrecadação destinada diretamente às entidades assistenciais participantes, livre de despesas, ampliando o impacto social da Festa das Nações.