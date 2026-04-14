Celebração aconteceu entre sexta-feira e domingo no Centro de Eventos Helder Galera e renda será destinada a instituições de caridade
Um grande número de pessoas participou dos três dias da Festas das Nações no Centro de Eventos Helder Galera Foto: Prefeitura de Votuporanga
Da redação
A Festa das Nações de 2026 já pode ser considerada um sucesso. Foram cerca de 12 mil pessoas que participaram da ação solidária e toda a arrecadação será doada para as 28 instituições de caridade.
Em conversa com o jornal A Cidade
, Luciano Melo, presidente da Votu Solidária, comentou sobre o sucesso da festa. “Muito positiva, muito positiva. Nossa Senhora. Primeiro, em termos de público, né? Foram 12 mil pessoas. Quatro mil por dia. Positivo também, assim, a ajuda que teve, que foram 400 voluntários, nos três dias. Todo esse serviço, sabe? Rotary, Lyons, maçonaria. Entendeu? Foi muita gente trabalhando aqui, foi muito positivo isso também”, afirmou Luciano.
O evento começou na sexta-feira (10) na parte da noite com apresentações dos alunos da rede municipal de educação, além da banda GPlay e da Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, de Pereira Barreto. Outras apresentações foram “Shim Sham - O Legado do Sapateado Americano”, de Lucas Germano e “Usualdance - Ouse Dançar Diferente”, de Ticko Bboy.
No sábado (11) foi a vez do grupo Júlia Riva, com duas apresentações, da tradicional dança japonesa “Bon Odori”, apresentada pela Associação Nipo Cultural de Votuporanga (Ancevo), Anisinho Martin, com Festa Per Tutti, e a apresentação da Banda Dona Maria.
Domingo (12) contou com uma programação a partir das 11h, com Banda Bonde do Barão, Markinho Sema e A Corte Carnavalesca 2026.
Durante todo o evento, o principal foram as comidas. Sete culinárias foram representadas, sendo elas a brasileira, árabe, italiana, francesa, japonesa, portuguesa e estadunidense. Entre os destaques estiveram guioza, tempurá, hot roll, yakissoba, doraiaki e chips de mandioca da japonesa; kibe frito com coalhada, esfirra com coalhada, kibe cru com coalhada e pão sírio da culinária Árabe; croissants nos sabores presunto e queijo, quatro queijos, chocolate, além de quiche e sobremesas da francesa; penne, espaguete, lasanha, rondele, sofioli e mini pizzas italianas; hot dog, hambúrguer e batata no cone dos EUA e bolinho de bacalhau e pastel de Belém de Portugal. Para representar a culinária brasileira, pastel frito e espetinhos.
O parque de diversões Park Terra da Alegria também marcou presença no evento com 13 brinquedos diferentes disponíveis, desde touro mecânico até carrinho de bate-bate. Além das atrações, as tradicionais guloseimas também foram vendidas, com 30% da venda dos alimentos destinados às entidades assistenciais.
O estacionamento também teve caráter solidário, com metade de toda a arrecadação destinada diretamente às entidades assistenciais participantes, livre de despesas, ampliando o impacto social da Festa das Nações.