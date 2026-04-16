Ele concedeu entrevista exclusiva para o jornal A Cidade

publicado em 16/04/2026

Provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero, concedeu entrevista ao A Cidade e falou sobre os projetos da Santa Casa Foto: A Cidade

A Santa Casa de Votuporanga celebra nesta quinta-feira (16) seus 76 anos de história consolidada como uma das principais referências em saúde da região. Em meio às comemorações, o provedor da instituição, Amaro Rodero, conversou com o Jornal A Cidade e destacou não apenas o legado construído ao longo das décadas, mas também os projetos que apontam para o futuro — com ênfase na construção do Hospital Materno Infantil.Em entrevista exclusiva, Rodero classificou o momento como de celebração e reconhecimento coletivo. “É uma alegria. São 76 anos de muita dedicação, de muitas pessoas querendo o bem comum, ajudando a salvar vidas. Tudo isso só foi possível graças a todos os provedores que passaram, colaboradores, parceiros e a população que sempre apoiou a Santa Casa”, afirmou.O principal avanço projetado é a implantação do Hospital Materno Infantil, considerado um marco para a saúde regional. Segundo o provedor, a estrutura vai suprir uma carência histórica: a ausência de uma UTI pediátrica em um amplo raio de municípios. “Hoje, de Santa Fé do Sul até São José do Rio Preto, você só encontra esse tipo de atendimento em Rio Preto. Com o Materno Infantil, vamos oferecer esse serviço aqui. É um presente para Votuporanga e toda a região”, destacou.Além da nova unidade, a Santa Casa também planeja melhorias em sua estrutura atual. Entre as ações previstas está a requalificação de áreas do hospital que já apresentam desgaste pelo tempo. “Queremos fazer algumas mudanças, principalmente na parte da frente, modernizar o que já está antigo e melhorar o atendimento à população”, explicou.Outro eixo estratégico apontado por Rodero é o fortalecimento da formação médica e multiprofissional. Atualmente, a instituição conta com sete programas de residência médica e trabalha para ampliar esse número. “Estamos pleiteando mais três residências. Recentemente iniciamos a residência em enfermagem e também a de urgência e emergência. Isso é fundamental, porque os residentes se aprimoram aqui e ajudam a elevar o nível do atendimento”, disse.Para o provedor, investir em formação é garantir qualidade no futuro. “Acreditamos muito nesse modelo. Trazer mais especialidades e profissionais em formação amplia nossa capacidade de atendimento e contribui diretamente para salvar mais vidas”, concluiu.