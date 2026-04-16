Ele participou de um encontro com investidores do empreendimento, organizado pelo empresário Valmir Dornelas

publicado em 16/04/2026

Empresário Cláudio Vale, fundador e diretor da CVPar, grupo que detém 50% do Shopping. Foto: A Cidade

Da RedaçãoEm visita a Votuporanga ontem, o empresário Cláudio Vale, fundador e diretor da CVPar – grupo que detém 50% do Votuporanga Shopping – demonstrou otimismo com o andamento das obras e o envolvimento da classe empresarial local no projeto. Ele participou de um encontro com investidores do empreendimento, organizado pelo empresário Valmir Dornelas, e que também contou com a presença do prefeito Jorge Seba.Durante a passagem pela cidade, Cláudio Vale destacou o ritmo das obras e a solidez do investimento, estimado em cerca de R$ 100 milhões. Segundo ele, mais da metade dos recursos já está disponível em caixa, garantindo segurança para a continuidade do projeto.“É muito bom estar aqui, sempre bem acolhido, com empresários de alto gabarito, em um município muito bem administrado. As obras estão a todo vapor. Ainda não é possível ver tanto avanço por conta da fase interna e do período de chuvas, mas a partir do segundo semestre a população já vai perceber a evolução, principalmente na parte da fachada”, afirmou o empresário em entrevista exclusiva ao A Cidade.A expectativa, conforme o empresário, é que o shopping seja inaugurado em 2027, coincidindo com as comemorações dos 90 anos de Votuporanga.O encontro com investidores locais reforçou, segundo Vale, a confiança no projeto e o engajamento da iniciativa privada com o desenvolvimento da cidade. Ele citou nomes como Euclides Facchini, José do Supermercado Porecatu, Juninho Marão e o próprio Valmir Dornelas, destacando o comprometimento desses empresários com causas locais.“Você percebe que está ao lado de pessoas sérias, que se preocupam com a cidade. Isso nos motiva ainda mais como investidores. Fui muito bem recebido desde o início, com portas abertas e um compromisso claro de todos com o crescimento de Votuporanga”, disse.No campo comercial, o fundador da CVPar revelou que o shopping já conta com importantes avanços na captação de lojistas. A rede Renner está confirmada como uma das âncoras, enquanto outras grandes marcas, como a Riachuelo, demonstram interesse e estão em fase de negociação.Além disso, ele destacou o papel da Associação Comercial de Votuporanga como peça estratégica para integrar lojistas do Centro ao novo empreendimento.“A ideia é trazer o lojista local para dentro do shopping, oferecendo estrutura moderna, com climatização, praça de alimentação e espaços voltados para as famílias. É um projeto pensado para toda a cidade”, explicou Cláudio Vale, reafirmando que a previsão de inauguração do Votuporanga Shopping é para agosto de 2027.