Anúncio foi oficializado em almoço ontem; provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, comunicou e agradeceu a doação

publicado em 16/04/2026

Amaro Rodero, provedor da Santa Casa de Votuporanga, e o empresário Kid Facchini, no momento do anúncio. Foto: A Cidade

Fábio FerreiraUm anúncio que une desenvolvimento, solidariedade e compromisso com a saúde pública marcou um almoço entre lideranças políticas e empresariais de Votuporanga nesta quarta-feira, dia 15. Durante o encontro, foi oficializada a doação de R$ 5 milhões da empresa Facchini para a construção do Hospital Materno-Infantil – uma das obras mais aguardadas da área da saúde na região. A novidade foi revelada em meio a um evento que reuniu investidores do Votuporanga Shopping, lideranças locais e o empresário Cláudio Valle, fundador da CVPar e sócio do empreendimento, que tem inauguração prevista para agosto de 2027. O encontro foi articulado pelo empresário Valmir Dornelas, que antecipou aos presentes que uma “grande notícia” seria anunciada.Coube ao provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero, fazer a revelação. Em tom emocionado, ele destacou o simbolismo do momento: a doação foi anunciada justamente na véspera do aniversário de 76 anos da instituição, celebrado nesta quinta-feira, dia 16 de abril.“É um presente para a Santa Casa”, afirmou Rodero. Ele relembrou o histórico de contribuição da família Facchini com o município, especialmente durante a pandemia de Covid-19, quando a empresa teve papel fundamental no apoio às estruturas emergenciais de saúde com investimento na construção de um Hospital de Campanha. A família Facchini sempre ajudou Votuporanga. Agora, sensibilizados pela necessidade, entenderam a importância desse projeto e decidiram colaborar novamente”, disse.Rodero também ressaltou o caráter coletivo da iniciativa e fez um apelo para que o gesto inspire outros empresários. “Que isso sirva de exemplo. Cada um pode ajudar dentro da sua condição. O importante é o ato de fazer o bem comum, de colaborar para salvar vidas”, afirmou.O prefeito Jorge Seba também enfatizou a relevância da doação e o histórico de responsabilidade social da empresa. “Sou suspeito para falar da família Facchini. É uma generosidade que vem de longa data. Eles foram fundamentais durante a pandemia para salvar vidas. A Facchini não é apenas a maior empresa de implementos rodoviários do Brasil, mas também um exemplo de compromisso com a comunidade”, destacou Seba.Representando a família, o empresário Euclides Facchini Filho, o Kid Facchini, destacou que a decisão partiu de um convite e de um sentimento de pertencimento. “Foi uma solicitação do nosso amigo Juninho Marão, e nos sentimos muito honrados em participar. É uma obra de importância gigantesca para a cidade e toda a região”, disse.Segundo ele, a contribuição é também um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Santa Casa de Votuporanga ao longo dos anos. “É um empenho enorme de toda a equipe, de várias gestões. Temos que participar, nos doar. Não podemos nos ausentar desses momentos”, afirmou.A construção do Hospital Materno Infantil é considerada estratégica para ampliar a capacidade de atendimento especializado em Votuporanga e municípios vizinhos. A doação anunciada representa um avanço significativo para a concretização do projeto e reforça a tradição de engajamento do setor empresarial local em iniciativas de impacto social. Vale ressaltar que o Governo do Estado já destinou R$ 15 milhões para as obras do Hospital.As obras do futuro Hospital Materno Infantil já tiveram início e estão no estágio de terraplanagem. A previsão inicial de entrega do Hospital é para o 2º semestre de 2028.