Apresentação teatral integra o calendário oficial de eventos em Votuporanga e contará com mais de 50 voluntários

publicado em 31/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Encenação da Paixão de Cristo, um dos momentos mais marcantes do calendário oficial de eventos de Votuporanga, será realizada nesta sexta-feira (3), na Concha Acústica.Com forte participação da comunidade, a encenação contará com a mobilização de mais de 50 voluntários das paróquias Nossa Senhora Aparecida e São Bento, entre atores e equipes de apoio, reforçando a tradição religiosa e cultural da Semana Santa no município.A procissão terá início às 19h, com concentração na Igreja São Bento, localizada na rua Tocantins, seguindo pela rua Amazonas até a Concha Acústica, onde o público será acomodado para acompanhar a apresentação teatral, prevista para começar às 20h.Para o padre Carlos, a iniciativa representa um momento especial de fé e reflexão. “A Semana Santa nos convida a reviver os passos de Jesus e fortalecer nossa espiritualidade em comunidade. É uma oportunidade de união, oração e renovação da esperança para todos os fiéis”, destacou.Neste ano, a tecnologia entra em cena como um grande diferencial para tornar a experiência do público ainda mais envolvente. A Concha Acústica receberá um telão que exibirá mensagens de reflexão sobre a Paixão de Cristo, proporcionando aos espectadores uma imersão mais profunda e conexão emocionante com cada momento da encenação.A encenação conta com a parceria da Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Trânsito, Transporte e Segurança.De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, o evento representa um importante momento de união da comunidade. “A Encenação da Paixão de Cristo vai além de um espetáculo artístico. É uma manifestação de fé, reflexão e encontro das famílias, que fortalece nossas tradições culturais e religiosas, reunindo diferentes gerações em um momento de espiritualidade e emoção”, destacou.Para garantir a segurança dos participantes, haverá interrupção no trânsito das 18h às 23h na rua Alagoas, entre as ruas São Paulo e Amazonas, além do trecho da rua São Paulo, entre Piauí e Alagoas, nos fundos da Concha Acústica.A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança também realizará interdições temporárias ao longo do percurso da procissão. Das 19h às 20h, serão bloqueados os trechos entre as ruas Bahia e Paraná, Paraná e São Paulo, e São Paulo até a rua Fioravante Davanzo. Já das 20h às 21h, os bloqueios ocorrerão nos cruzamentos das ruas Amapá com São Paulo e Bahia com Acre.O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcelo Marin Zeitune, orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas durante o período das celebrações. “A recomendação tem como objetivo evitar congestionamentos, garantir a segurança dos participantes das procissões e permitir que as atividades religiosas ocorram com tranquilidade e respeito ao momento de fé vivido pela comunidade”, afirmou.