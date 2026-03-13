Comparativo entre 2025 e 2026 revela aquecimento do setor e aumento do poder de compra

publicado em 01/04/2026

Foto: Sebrae

Levantamento do Sebrae-SP revela que a Páscoa de 2026 deve movimentar mais consumidores e ampliar o alcance dos pequenos negócios no Estado de São Paulo, com reflexos também no Noroeste Paulista. Segundo a pesquisa, cerca de 164 mil pequenos empreendimentos devem ser impactados pelas vendas neste ano, número 170% superior ao registrado em 2025, quando aproximadamente 61 mil negócios foram beneficiados.Nas 57 cidades atendidas pelo Escritório Regional do Sebrae-SP de Votuporanga, nos últimos cinco anos, os empreendimentos voltados para o setor de venda de chocolates na Páscoa aumentaram 86%. São cerca de 900 Microempreendedores Individuais (MEIs) atuando em atividades relacionadas a doces e chocolates,Entre os motivos apontados para este aumento estão o maior poder de compra da população e o aumento dos pequenos empreendimentos do setor. Em 2024 a massa real de rendimentos dos ocupados (total de rendimentos da população ocupada) cresceu 6,9% e em 2025, +2,4%, conforme estatísticas da PNAD Contínua, do IBGE. “Há, também, uma tendência de aumento no interesse dos consumidores por chocolates artesanais. Esse tipo de chocolate é um dos mais procurados por quem compra dos pequenos empreendedores”, afirma Pedro João Gonçalves, consultor de negócios do Sebrae-SP.Os itens mais procurados são os ovos de Páscoa, citados por 68% dos consumidores, seguidos pelos chocolates em geral (62%). Os consumidores desse segmento demonstram maior interesse por chocolates artesanais (42%) — percentual superior ao observado em grandes estabelecimentos (28%) — e também por chocolates recheados (42%).Na comparação com o ano passado, 41% dos consumidores pretendem gastar mais nas compras de Páscoa neste ano. Entre esses, 47% estimam um aumento entre 5% e 10%. Outros 34% acreditam que irão manter o mesmo nível de gastos, enquanto 9% não compraram na Páscoa anterior. Por outro lado, 16% pretendem reduzir os gastos comparados com o ano anterior.Os principais fatores considerados na hora da compra em pequenos negócios são o preço (41%), a qualidade do produto (35%) e as ofertas e promoções (31%). A busca por informações ocorre principalmente em lojas, supermercados e mercearias (62%), seguida pelo Instagram (49%) e pela recomendação de outras pessoas (47%).A maioria dos consumidores pretende realizar as compras de forma presencial (62%), enquanto 12% afirmam que devem adquirir ao menos metade dos produtos pela internet. O Pix é o meio de pagamento preferido por 82% dos consumidores, e 80% indicam preferência por pagamentos à vista.Entre os presenteados, destacam-se namoradas(os) e esposas(os), citados por 52% dos consumidores, seguidos por filhos e enteados (43%). Além disso, 37% dos consumidores afirmam planejar suas compras com antecedência de sete a 14 dias.A pesquisa “Páscoa 2026” foi elaborada a partir de duas sondagens. A primeira, com consumidores (pessoas físicas), foi realizada por e-mail pelo Instituto Consulting do Brasil, entre os dias 15 e 24 de fevereiro de 2026. A segunda, com empreendedores, foi feita por telefone e integra um suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, conduzida com a colaboração da Fundação Seade.