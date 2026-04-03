Parecer da comissão foi aprovado por 12 votos favoráveis em sessão realizada na noite desta segunda-feira (6)
Parecer da comissão foi aprovado por 12 votos favoráveis em sessão realizada na noite desta segunda-feira (6) (Foto: Assessoria)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A Câmara Municipal de Votuporanga arquivou por unanimidade, na noite desta segunda-feira (6), o processo de cassação do vereador Cabo Renato Abdala (PRD), durante sessão ordinária realizada no plenário da Casa de Leis.
A decisão acompanhou o parecer emitido também por unanimidade pela comissão responsável pela análise do caso, que na última sexta-feira concluiu pela inexistência de elementos suficientes para a perda de mandato do parlamentar. O documento foi elaborado pelos vereadores Emerson Pereira (PSD), presidente da comissão, Débora Romani (PL), relatora, e Marcão Braz (PP), membro, que entenderam não haver motivos contundentes que justificassem a cassação.
Na sessão desta segunda-feira, o parecer foi submetido à votação e recebeu 12 votos favoráveis, confirmando o arquivamento da ação – Meidão e Vilmar da Farmácia não estavam na votação.
Antes da votação, o suplente Roberto Bianchini Júnior (PRD) foi empossado para assumir temporariamente a cadeira de Cabo Renato Abdala, possibilitando sua participação no processo de deliberação.