A iluminação pública está ruim em um trecho considerado crítico entre os bairros Cidade Jardim e Parque Esplanada (Novo Pacaembu)

publicado em 15/04/2026

Vereadora usou a tribuna para repassar pedidos da população. Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDurante a 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite desta segunda-feira (13), a vereadora Débora Romani (PL) apresentou um pedido cobrando providências da Prefeitura para a implantação de iluminação pública e construção de ciclovia em um trecho considerado crítico entre os bairros Cidade Jardim e Parque Esplanada (Novo Pacaembu), em Votuporanga.Na tribuna da Câmara Municipal, a vereadora destacou a situação de escuridão no local, que, segundo ela, tem gerado preocupação entre moradores e pessoas que utilizam o trajeto diariamente. Débora Romani afirmou que, enquanto o caminho até o Centro de Eventos já conta com iluminação, a extensão que atende um bairro recém-construído permanece sem infraestrutura adequada.Durante sua fala, a parlamentar alertou para os riscos enfrentados por quem passa pelo trecho, especialmente no período noturno, e cobrou medidas urgentes do poder público. Ao abordar a situação, questionou: “será que vai ser preciso acontecer algo mais grave para que medidas sejam tomadas?”O pedido apresentado também inclui a implantação de uma ciclovia, com o objetivo de oferecer mais segurança e mobilidade aos ciclistas que utilizam a via para deslocamento entre os bairros.