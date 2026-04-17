Segundo a direção, as perspectivas mostram um empreendimento pensado para a cidade e para as pessoas, com arquitetura contemporânea

publicado em 18/04/2026

Votuporanga Shopping divulga novas imagens (Foto: Votuporanga Shopping)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Votuporanga Shopping divulgou nesta semana imagens da parte interna de como será o empreendimento, previsto para ser inaugurado em agosto de 2027. As novas perspectivas apresentam áreas internas do futuro centro comercial e detalhes do projeto arquitetônico desenvolvido para o espaço.Segundo a direção do empreendimento, o escritório Jaime Lago Arquitetura, reconhecido nacionalmente por seus projetos em shopping centers, apresentou novas imagens do Votuporanga Shopping.Ainda de acordo com a direção, as perspectivas mostram um empreendimento pensado para a cidade e para as pessoas, com arquitetura contemporânea, espaços bem planejados e uma proposta que integra compras, lazer e convivência.“Um projeto que nasce para fazer parte do dia a dia de Votuporanga, criando um novo ponto de encontro para a região. A cada nova etapa, o shopping vai se tornando mais próximo de todos nós. Arquitetura, aqui, é mais do que construção. É cuidado com o presente e olhar para o futuro da cidade”, destacou a direção.Em visita a Votuporanga o empresário Cláudio Vale, fundador e diretor da CVPar – grupo que detém 50% do Votuporanga Shopping – demonstrou otimismo com o andamento das obras e o envolvimento da classe empresarial local no projeto. Ele participou de um encontro com investidores do empreendimento, organizado pelo empresário Valmir Dornelas, e que também contou com a presença do prefeito Jorge Seba.Durante a passagem pela cidade, Cláudio Vale destacou o ritmo das obras e a solidez do investimento, estimado em cerca de R$ 100 milhões. Segundo ele, mais da metade dos recursos já está disponível em caixa, garantindo segurança para a continuidade do projeto.“É muito bom estar aqui, sempre bem acolhido, com empresários de alto gabarito, em um município muito bem administrado. As obras estão a todo vapor. Ainda não é possível ver tanto avanço por conta da fase interna e do período de chuvas, mas a partir do segundo semestre a população já vai perceber a evolução, principalmente na parte da fachada”, afirmou o empresário em entrevista exclusiva aoA expectativa, conforme o empresário, é que o shopping seja inaugurado em 2027, coincidindo com as comemorações dos 90 anos de Votuporanga.