Cursos de Robótica Desplugada com Sucata e Introdução à Informática de Forma Lúdica e Divertida serão ministrados no campus da cidade

publicado em 13/05/2026

O Campus Votuporanga do IFSP fica Rua Jerônimo Figueira da Costa, 3014, Pozzobon Foto: A Cidade

Da redaçãoO IFSP (Instituto Federal de São Paulo) de Votuporanga tem duas oficinas gratuitas abertas para crianças. São elas “Robótica Desplugada com Sucata” e “Introdução à Informática de Forma Lúdica e Divertida”. Ambos serão ministrados no campus do instituto e oferecerão certificados para os alunos que concluírem as atividades. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (14).A oficina de robótica é voltada a crianças de 11 a 13 anos e propõe uma introdução criativa e divertida ao universo da robótica, utilizando materiais recicláveis e práticas lúdicas para estimular o raciocínio lógico, a criatividade e o trabalho em equipe. São 14 vagas disponíveis e as aulas acontecerão sempre às quartas-feiras, às 18h30, entre os dias 20 de maio e 1º de julho, com cada aula durando duas horas.Já na oficina de introdução à informática o foco é em crianças de 10 a 12 anos, com uma proposta de oferecer uma experiência dinâmica e interativa, aproximando os participantes do universo da informática de maneira divertida e educativa. No total são 20 vagas para a atividade, que terá duração de sete encontros de 1h30 cada, sempre às segundas-feiras às 18h30. O início é no dia 18 de maio.A professora Juliana Franciscani, responsável pelas duas oficinas, conversou com o jornal A Cidade. Ela explica que a “Informática de Forma Lúdica e Divertida” faz parte de um programa maior chamado Infoeducativa, que é um curso mais completo e de um ano de duração. Para atender mais pessoas, ela o dividirá em módulos para atender à demanda.“Seria a parte introdutória mesmo, de como usar corretamente o computador. O que que é um software, como que liga corretamente o computador, como criar uma pastinha, fazer uma pesquisa, pegar uma foto, salvar no seu computador. Essa parte introdutória mesmo de uso do computador, que a maioria das crianças não sabem. Elas são muito tecnológicas, mas tecnológicas em relação ao celular, elas não têm habilidade nenhuma em usar o computador”, afirma a professora.Sobre o curso de robótica, a professora explica que “robótica não é só aquele bonequinho de controle remoto, que são aquelas coisas difíceis e inatingíveis hoje. Robótica também pode ser feita com papelão, com papel, com tampinha e pode não ter nada de componente elétrico. No caso, a gente chama de robótica desplugada. Nessa oficina a gente vai trabalhar alguns carrinhos, alguns brinquedos sem conexão nenhuma, sem nenhum motor e, ao final, o último projeto será um robozinho que vai ter um motorzinho pra ele andar. Mas sem usar computador, sem usar nada.”Os cursos serão ministrados pelos alunos do ensino superior do IFSP, soba a supervisão de Juliana. As inscrições para ambos os cursos vão até amanhã e podem ser feitas de pelo site do IFSP Votuporanga, vtp.ifsp.edu.br até esta quarta-feira (14).