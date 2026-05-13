Bibliotecária da Biblioteca Municipal “Castro Alves” é selecionada para formação internacional e reforça protagonismo de Votuporanga na inovação das bibliotecas públicas

publicado em 13/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A bibliotecária da Biblioteca Municipal “Castro Alves”, Thayane Bianca Cobacho de Oliveira, foi selecionada para participar do curso internacional “Desenvolvimento de soluções criativas: bibliotecas que lideram mudanças”, promovido pelo Programa Ibero-Americano de Bibliotecas Públicas “Iberbibliotecas”.O programa é internacional e busca promover o acesso livre e gratuito à leitura e à informação por meio de uma rede ibero-americana de cooperação entre bibliotecas públicas, incentivando o acesso gratuito à leitura, à informação e à cultura, fortalecendo a troca de experiências e potencializando recursos entre os países participantes. O Iberbibliotecas é liderado pela Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB), com unidade técnica coordenada pelo Centro Regional para a Promoção do Livro na América Latina e no Caribe (CERLALC).Com 13 anos de experiência na área, Thayane atua na Biblioteca Municipal “Castro Alves”, desenvolvendo atividades de organização de acervos, ações culturais e projetos educativos voltados à promoção do acesso à informação e ao conhecimento para a comunidade.Formada em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no campus de Marília, em 2012, Thayane também possui especializações nas áreas de Ação Cultural em Bibliotecas, Gestão da Informação Digital e pós-graduação em Serviço Social. Ao longo da trajetória profissional, participou de cursos promovidos pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SisEB), Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Iberbibliotecas/CERLALC e Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP).Para a bibliotecária, a participação no curso representa uma oportunidade de ampliar conhecimentos e fortalecer ainda mais os serviços oferecidos à população. “É uma experiência muito importante para aprimorar ideias e desenvolver novas possibilidades para a Biblioteca Municipal, buscando sempre tornar o espaço mais acolhedor, criativo e próximo da comunidade”, destacou.A Secretaria de Cultura e Turismo Janaina Silva ressalta que a seleção evidencia o comprometimento dos profissionais da Biblioteca Municipal com a constante atualização e qualificação, refletindo diretamente na ampliação e melhoria dos serviços culturais oferecidos à população de Votuporanga.