Vereador faz indicação à prefeitura para dedetização do Poupatempo e antigo mercadão
Foto: A Cidade
Daniel Marques
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O vereador Carlim Despachante apresentou, durante a sessão da noite desta segunda-feira (18) da Câmara Municipal de Votuporanga, uma indicação solicitando que seja oficiado ao Poder Executivo para a realização de serviço de dedetização e controle de pragas urbanas na unidade do Poupatempo e no antigo prédio do Mercadão Municipal de Votuporanga.
Na justificativa da indicação, o parlamentar afirmou que existe a necessidade urgente de controle de pragas urbanas nos dois locais, diante da presença de insetos, roedores e outras pragas que vêm sendo relatadas nos prédios e que comprometem as condições adequadas de higiene, segurança e salubridade do ambiente.
Segundo o vereador, a situação representa risco à saúde pública, podendo favorecer a transmissão de doenças, além de comprometer as condições de higiene, segurança e o bom funcionamento dos serviços prestados à população.