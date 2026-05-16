A mulher de 82 anos, transforma suas segundas, quartas e sextas-feiras em uma verdadeira oficina de solidariedade.

publicado em 18/05/2026

Foto: Santa Casa

Nos corredores da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga, o som das máquinas se mistura ao movimento ágil de agulhas e linhas coloridas. É ali que a querida Maria de Lourdes Rosa Bernardes, de 82 anos, transforma suas segundas, quartas e sextas-feiras em uma verdadeira oficina de solidariedade.Moradora de Votuporanga e paciente de diálise peritoneal, Dona Maria encontrou no crochê o companheiro perfeito para as horas de tratamento. Mas, para ela, cada peça produzida tem um destino maior do que apenas passar o tempo: fazer alguém feliz.Com o espírito de quem dedica a vida a servir, ela revela que sua produção não tem fins lucrativos. "Tudo que eu faço, eu doo", conta com um sorriso no rosto. De suas mãos habilidosas nascem flores que se abrem para virar porta-copos, além de jogos completos que incluem sousplats, descansos de panela e encomendas que surgem entre os próprios colaboradores do Hospital.Para Dona Maria, a satisfação não está no ponto perfeito, mas no brilho nos olhos de quem recebe o presente. Ser missionária, para ela, é exercer o amor ao próximo em cada detalhe, inclusive durante o cuidado com a própria saúde."Ajuda a passar o tempo e a fazer alguém feliz. Eu faço e entrego com todo coração", afirma a paciente.Enquanto os fios de linha dão forma aos seus trabalhos, Dona Maria também tece elogios ao atendimento que recebe na instituição. Com a autoridade de quem conhece bem a rotina da unidade, ela define o tratamento da Santa Casa como sendo de "primeiro mundo".Essa confiança no cuidado médico e assistencial é o que lhe dá tranquilidade para focar no que mais gosta: espalhar cores e carinho através do seu artesanato.Dona Maria de Lourdes nos ensina que, independentemente do lugar ou da circunstância, sempre há espaço para a generosidade. Ela não está apenas em tratamento; ela está transformando a experiência hospitalar em um jardim de flores de crochê e boas ações.