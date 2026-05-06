Sandra Valéria e Alexandre Pereira Foto: Divulgação
Daniel Marques
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Conhecida por ser protetora dos animais em Votuporanga, Sandra Valéria é pré-candidata a deputada estadual pelo Solidariedade.
Com apoio de Alexandre Pereira, presidente estadual do Solidariedade e pré-candidato a deputado federal, e de Christian Nakabashi, presidente do Solidariedade em Votuporanga, a sigla projeta Sandra Valéria para a Assembleia Legislativa visando fortalecer a pauta de proteção animal com representantes que vivam, na prática, a realidade do setor. “O Solidariedade aposta alto no nome de Sandra Valéria para deputada estadual”, aponta Christian Nakabashi.
“Enxergamos nela uma força estadual gigante e uma chance real de eleição, porque o povo paulista quer alguém que seja atuante de fato", disse Christian. Sandra, que aos 57anos, mantém um abrigo na zona rural onde cuida sozinha e sem remuneração de cerca de 200 animais. Ela é vista pela cúpula do partido como a “liderança de linha de frente que o Estado de São Paulo precisa para tirar os projetos do papel e criar políticas públicas efetivas”.