Empreendimento será chamado Jardim Residencial Prime Ville e será localizado ao lado do bairro Parque Boa Vista

publicado em 13/05/2026

Foto: Valmir Antônio Tiossi

Da redaçãoVotuporanga terá, dentro de alguns anos, mais um condomínio fechado. Este agora será localizado entre os bairros Parque Boa Vista e Jardim das Carobeiras e terá um tamanho total de 79.477,00 m². O nome do condomínio será Jardim Residencial Prime Ville.Com a publicação, no Diário Oficial, das diretrizes mínimas do Pré-Plano Urbanístico, agora fica por conta dos responsáveis pela construção do condomínio de envio, para a prefeitura, das plantas oficiais de construção. Estas deverão obedecer a uma série de determinações traçadas pela prefeitura, desde questões com a iluminação pública, até a preservação de área ambiental aos fundos do loteamento, que fica na margem com o córrego Boa Vista.O Jardim Residencial Prime Ville, se junta aos já presentes oito condomínios fechados na cidade. São eles o Flora Villa, Villaggio na Remo, Villa Lobos,Village San Remo, Condomínio São Rafael, Athenas, Portal 11 e o Azinheiras, que ainda está em construção. Ainda não há previsão para lançamento deste novo empreendimento.