Ela será realizada no Senac Votuporanga, como no ano passado

publicado em 03/06/2026

No ano de 2025, a conferência também foi realizada no Senac e foi aberta ao público Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga publicou, no seu Diário Oficial, a data da 8ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no Senac durante o dia 16 de junho, uma terça-feira, entre 8h e 17h. O Senac Votuporanga está localizado Rua Guaporé nº 3.221, São Remo.De acordo com o Decreto que definiu o evento, o tema principal da conferência será “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil.” Além do tema principal, também serão debatidos quatro eixos temáticos, sendo eles: Democracia, saúde como direito e soberania; Financiamento adequado do Sistema Único de Saúde (SUS); Enfrentamento das emergências climáticas e justiça socioambiental e; Organização do cuidado e gestão do sistema de saúde.Ao final do evento, serão escolhidas as pessoas delegadas a representar Votuporanga na Etapa Macrorregional. O regimento interno ainda será redigido pela comissão organizadora designada em ato do Conselho Municipal de Saúde e aprovado, durante o evento, na plenária da Conferência.Ainda não foi divulgada a agenda oficial do evento ou os palestrantes que participarão.No ano de 2025, a conferência também foi realizada no Senac e foi aberta ao público. Ela teve o tema "Tornar real o SUS ideal" e foi realizada nos dias 12 e 13 de maio.