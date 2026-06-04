Policial chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu às complicações de um mal súbito

publicado em 04/06/2026

Cabo da Polícia Militar morre após passar mal durante treino em academia de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A manhã desta quinta-feira, 4 de junho, foi marcada por comoção em Votuporanga após a morte do cabo da Polícia Militar Ronaldo Neves. O policial passou mal enquanto se exercitava em uma academia localizada no bairro Pozzobon.



Conforme as informações iniciais levantadas sobre a ocorrência, o militar sofreu um mal súbito durante a atividade física. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram atendimento emergencial ainda nas dependências da academia. Em seguida, ele foi encaminhado com urgência para a Santa Casa da cidade. Apesar dos esforços da equipe médica e de todas as medidas adotadas para reverter o quadro, Ronaldo Neves não resistiu e teve o óbito confirmado.



A notícia provocou grande comoção entre familiares, amigos e companheiros de trabalho do policial. Nas redes sociais, moradores da região e colegas de farda publicaram inúmeras mensagens de pesar, homenagens e manifestações de solidariedade, destacando a atuação profissional e o comprometimento do cabo com a segurança pública. A família ainda não informou os detalhes sobre o velório e o sepultamento.