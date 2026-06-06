Carreata hoje marca comemoração dos quatro anos de fundação da Igreja Amor e Família

publicado em 06/06/2026

Carreata hoje marca comemoração dos quatro anos de fundação da Igreja Amor e Família (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brComo parte das comemorações pelos quatro anos de fundação em Votuporanga, a Igreja Amor & Família realiza hoje sua segunda carreata, a partir das 9h30, com a saída de frente ao templo localizado na avenida Doutor Wilson de Souza Foz, nº 4965, no bairro Parque Residencial San Remo.“No dia 6 de junho, às 9h30, vamos tomar as ruas da cidade em um momento especial de alegria, unidade e gratidão a Deus. Convide sua família, chame os amigos, prepare sua moto, seu carro e venha fazer parte dessa festa”, convidou a Igreja.A Igreja Amor & Família celebra neste mês seus quatro anos de história em Votuporanga e preparou uma programação especial para comemorar a data. Durante todo o mês de junho, a comunidade receberá fiéis e visitantes para noites de louvor e adoração, ministrações da palavra de Deus, palestrantes convidados e atrações musicais que prometem fortalecer ainda mais a fé e a comunhão entre as famílias.A programação comemorativa segue ao longo de junho com diversas atividades voltadas à edificação espiritual e ao fortalecimento dos vínculos familiares, reunindo convidados especiais e diferentes expressões de louvor e adoração.A Igreja Amor & Família está localizada na avenida Doutor Wilson de Souza Foz, nº 4965, no bairro Parque Residencial San Remo, em Votuporanga.