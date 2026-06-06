Cavinho enfrenta o Rio Preto na manhã de hoje

publicado em 06/06/2026

Cavinho enfrenta o Rio Preto na manhã de hoje (Foto: Rainer Moura)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Cavinho entra em campo na manhã de hoje pelo Campeonato Paulista de base. Os times sub-15 e sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense enfrentam o Rio Preto no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto.O primeiro compromisso do dia será da categoria sub-15, às 9h. Na sequência, o sub-17 entra em campo às 11h. A entrada para o público será gratuita.Com o elenco profissional do CAV sem calendário até janeiro de 2027, o clube concentra suas atividades nas categorias de base durante a temporada. Neste ano, a Pantera disputa as competições estaduais nas categorias sub-15 e sub-17. As equipes são comandadas pelos técnicos Rafael Augusto Borges, no sub-15, e Roberto Carlos Souza, no sub-17.Segundo a FPF, 92 equipes participam dos torneios, divididas em 13 grupos regionalizados – sendo 12 com sete clubes e um com oito. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno dentro das chaves. Avançam à fase seguinte os três melhores colocados de cada grupo, além dos nove melhores quartos.Já na segunda fase, as 48 equipes classificadas serão redistribuídas em 12 grupos com quatro times cada, definidos por critérios técnicos. Novamente em formato de grupo, avançam os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados.A partir da terceira fase, os 32 classificados disputam confrontos eliminatórios até a final. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os cruzamentos seguirão o ranking geral, considerando o desempenho acumulado nas fases anteriores.