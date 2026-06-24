Iniciativa realizada pelas Secretarias de Governo e de Cultura e Turismo vai selecionar a identidade visual que representará as celebrações do aniversário do município em 2027

publicado em 24/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga abriu as inscrições para o Concurso Público Cultural que vai escolher a logomarca oficial das comemorações dos 90 anos de emancipação político-administrativa do município. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Governo, em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo, e busca envolver a população na construção da identidade visual que marcará as celebrações previstas para 2027.Podem participar moradores de Votuporanga com 18 anos ou mais. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 19 de julho, exclusivamente pela internet. O objetivo é selecionar uma proposta que represente a história, a cultura, o desenvolvimento e as características que fazem parte da identidade votuporanguense.O prefeito Jorge Seba destacou a importância de envolver a comunidade em um momento histórico para a cidade. “Votuporanga chegará aos 90 anos com uma trajetória construída pelo trabalho e pela dedicação de muitas gerações. Queremos que a população participe desse marco e ajude a criar um símbolo que represente nossa história, nossas conquistas e o orgulho de viver aqui”, afirmou.A logomarca vencedora será utilizada em materiais institucionais, campanhas publicitárias, eventos, redes sociais e demais ações relacionadas às comemorações dos 90 anos de Votuporanga, que serão celebrados em 8 de agosto de 2027.A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Cristina da Silva, ressaltou o caráter participativo da iniciativa. “Este concurso é uma oportunidade para que os moradores expressem, por meio da criatividade, a identidade de Votuporanga. Queremos uma marca que traduza a história do município e também sua capacidade de se reinventar e projetar o futuro”, disse.Os trabalhos deverão ser elaborados manualmente em papel A4, utilizando técnicas como grafite, lápis de cor ou giz de cera. Após a produção, os desenhos deverão ser digitalizados e enviados no ato da inscrição. A avaliação levará em consideração critérios como criatividade, originalidade, comunicação visual, aplicabilidade e relação com a história e a identidade do município.O secretário de Governo, Alexandre Giora, explicou que a proposta busca fortalecer o sentimento de pertencimento da população às comemorações. “Mais do que escolher uma logomarca, queremos criar uma identidade visual construída com a participação da comunidade. É uma forma de valorizar os talentos locais e aproximar ainda mais a população das celebrações dos 90 anos da cidade”, afirmou.A proposta vencedora receberá prêmio de R$ 3 mil. O resultado oficial será anunciado durante a programação do Festival Literário de Votuporanga (FLIV), em agosto deste ano.InscriçõesAs inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 19 de julho pelo portal da Prefeitura. O edital completo e o formulário de participação estão disponíveis no endereço:https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/127/criacao-da-logomarca-oficial-dos-90-anos-de-votuporanga/