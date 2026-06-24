Iniciativa conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Direitos Humanos; trabalho será mantido enquanto persistirem as baixas temperaturas no município

publicado em 24/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Com a chegada das baixas temperaturas, a Prefeitura de Votuporanga intensificou nesta semana o atendimento à população em situação de rua. A iniciativa tem como objetivo oferecer abrigo temporário, alimentação e suporte social às pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio intenso. O atendimento especial será mantido enquanto persistirem as baixas temperaturas no município.O trabalho conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba, que articulou parceria com a Comunidade Terapêutica Projeto Amor, localizada na Avenida Fábio Cavalari, nº 1.264, na Zona Sul de Votuporanga. O espaço está recebendo pessoas que aceitam a oferta de permanência temporária realizada pelas equipes municipais.“Essa iniciativa é um gesto de cuidado, humanidade e responsabilidade social. Cada pessoa em situação de rua está sendo recebida com respeito, tendo acesso a abrigo, alimentação e serviços que podem ajudá-la a reorganizar sua vida. É o poder público chegando onde mais se precisa, com sensibilidade e ação concreta”, afirmou Rose Seba.Coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos, a mobilização realiza busca ativa nos principais pontos da cidade, especialmente na região central, oferecendo abrigo gratuito às pessoas que desejarem sair das ruas durante o período de frio.O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, ressaltou que o atendimento é realizado de forma voluntária, respeitando a decisão de cada pessoa abordada pelas equipes.“Nosso papel é apresentar essa alternativa e garantir o acesso aos serviços disponibilizados pela rede de assistência. As equipes realizam abordagens diárias, orientam sobre as possibilidades de permanência no espaço e fazem o encaminhamento para os atendimentos disponíveis no município”, explicou.As pessoas atendidas têm acesso a espaço para pernoite, refeições, acompanhamento social e orientações sobre os serviços públicos disponíveis no município. Durante a permanência, também recebem informações sobre oportunidades de inclusão social, como o programa Votuporanga em Ação II.Para aqueles que optarem por permanecer nas ruas, o Fundo Social realiza a entrega de cobertores e agasalhos arrecadados pela campanha Aquece Votu. Já a Secretaria de Direitos Humanos distribui kits de higiene, ampliando o suporte oferecido durante o período de baixas temperaturas.