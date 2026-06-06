Apesar da existência de placas e demais dispositivos de orientação, muitos condutores ainda deixam de obedecer à sinalização de “Pare”

publicado em 06/06/2026

Desrespeito à sinalização de ‘Pare’ continua provocando acidentes de trânsito em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO desrespeito à sinalização de parada obrigatória continua sendo uma das causas de acidentes de trânsito registrados em Votuporanga. Apesar da existência de placas e demais dispositivos de orientação, muitos condutores ainda deixam de obedecer à sinalização de “Pare”, aumentando o risco de colisões em cruzamentos e outros pontos da cidade.A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança informou que mantém as vias públicas do município devidamente sinalizadas, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo a pasta, a sinalização horizontal e vertical é constantemente revisada com o objetivo de garantir segurança, organização e fluidez no trânsito.“No entanto, é importante destacar que, mesmo diante de sinalização clara, visível e adequada, ainda são registradas ocorrências relacionadas ao desrespeito às regras de trânsito, especialmente no que se refere à parada obrigatória em locais sinalizados com a placa Pare”, informou a pasta ao jornalA pasta também informou que a fiscalização de trânsito é realizada de forma contínua no município, por meio de ações de monitoramento e orientação aos motoristas. De acordo com os dados divulgados, durante o ano de 2025 foram registradas 235 autuações por avanço de parada obrigatória, infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro.Ainda conforme a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, as ações de sinalização e fiscalização têm como objetivo contribuir para a redução de acidentes e a preservação da segurança viária. Em nota, a pasta ressaltou que “a Administração Municipal reforça que as medidas de sinalização e fiscalização têm caráter preventivo e educativo, visando a preservação de vidas e a redução de acidentes. A segurança no trânsito é um compromisso coletivo, que envolve não apenas o poder público, mas também a conduta responsável de cada motorista no cumprimento das normas estabelecidas”.