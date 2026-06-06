Em meio a críticas, Prefeitura abre licitação de R$ 368 mil para a saúde de Votuporanga

publicado em 06/06/2026

Em meio a críticas, Prefeitura abre licitação de R$ 368 mil para a saúde de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoEm meio às críticas recebidas pela Saúde no município de Votuporanga, a Prefeitura lançou um edital para a compra de equipamentos e mobiliários hospitalares para atender tanto à Secretaria de Saúde, quanto à de Bem-Estar Animal. O valor total estimado a ser gasto é de R$ 368.873,56.De acordo com o documento, que foi publicado pela Prefeitura no Diário Oficial do Município, o Poder Executivo Municipal justifica a abertura do pleito pela “necessidade de garantir a estrutura adequada das unidades de saúde, frente à crescente demanda por atendimentos e à constante atualização dos planos de trabalho anuais. Os equipamentos e móveis hospitalares são indispensáveis para assegurar a continuidade e a eficiência das ações assistenciais e administrativas, contribuindo diretamente para a efetivação do dever constitucional do Poder Público de ofertar políticas de saúde de qualidade.”Serão adquiridos, dentre outros itens, dez suportes para soro, que são usados na aplicação de medicamentos, uma câmara fria e quatro refrigeradores para vacinas, duas mesas ginecológicas, para atendimentos da área, seis máquinas de eletrocardiograma, 20 cadeiras de rodas para obesos e quatro cadeiras de rodas normais.Um dos itens que também vai ser licitado é de poltronas reclináveis para medicação. No mês passado, o jornal A Cidade noticiou que a vereadora Natielle Gama (Podemos) havia feito uma indicação à Prefeitura requisitando a troca de tais cadeiras no Mini-Hospital do Pozzobon. O certame será realizado de maneira online às 8h15 do dia 17 de junho.O Mini-hospital Fortunata Germana Pozzobon, localizado na zona Norte de Votuporanga, vem recebendo críticas, principalmente por conta da demora no atendimento. O assunto foi abordado na sessão da Câmara do dia 25 de maio, durante manifestações de vereadores sobre reclamações apresentadas por moradores do município.