IFSP Votuporanga realiza 2º Arraiá com comidas típicas, música e transmissão da Copa do Mundo
IFSP Votuporanga realiza 2º Arraiá com comidas típicas, música e transmissão da Copa do Mundo (Foto: IFSP)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O Campus de Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) realizará, na noite de 19 de junho, sexta-feira, às 19h, o “2º Arraiá do IFSP Votuporanga”. A programação prevê comidas típicas, música, atividades de entretenimento e o clima característico das festas juninas.
De acordo com a organização, a principal novidade desta edição será a transmissão ao vivo da Copa do Mundo, permitindo que o público acompanhe as partidas durante o evento.
Os organizadores também fizeram um convite à comunidade para participar da festa. “Pode vir de xadrez, chapéu ou só com vontade de comer e torcer mesmo. Chama todo mundo e vem pro arrasta-pé!”, convidam os organizadores.
A expectativa é reunir estudantes, servidores e moradores em uma noite marcada por atrações juninas e pela possibilidade de assistir aos jogos da Copa do Mundo em um ambiente festivo.