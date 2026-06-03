Comunidade preparou uma série de atividades durante o mês de junho, reunindo louvor, ministrações, convidados e atrações musicais para marcar a data

publicado em 03/06/2026

O cantor PG estará em Votuporanga na noite de hoje como parte das comemorações do aniversário da Amor & Família Foto: Reprodução Instagram PG

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Igreja Amor & Família celebra neste mês seus quatro anos de história em Votuporanga e preparou uma programação especial para comemorar a data. Durante todo o mês de junho, a comunidade receberá fiéis e visitantes para noites de louvor e adoração, ministrações da palavra de Deus, palestrantes convidados e atrações musicais que prometem fortalecer ainda mais a fé e a comunhão entre as famílias.Abrindo as festividades, a igreja recebe nesta quarta-feira (3) o cantor PG, um dos principais nomes da música gospel nacional. A apresentação, a partir das 20h, marcará o início das comemorações e promete reunir um grande público para uma noite de muita música, adoração e celebração.De acordo com a Igreja Amor & Família, o evento foi organizado para proporcionar momentos de comunhão e fortalecimento espiritual à comunidade. “A igreja convida toda a população para participar desse momento especial. Traga sua família, convide seus amigos e venha celebrar conosco quatro anos de fé, amor e transformação na presença de Deus”, destaca a igreja.A programação comemorativa seguirá ao longo de junho com diversas atividades voltadas à edificação espiritual e ao fortalecimento dos vínculos familiares, reunindo convidados especiais e diferentes expressões de louvor e adoração.A Igreja Amor & Família está localizada na avenida Doutor Wilson de Souza Foz, nº 4965, no bairro Parque Residencial San Remo, em Votuporanga.Pedro Geraldo Mazarão, mais conhecido como PG, de 50 anos, é um cantor, compositor, pastor, produtor musical, multi-instrumentista e arranjador. Iniciou sua carreira musical durante a década de 1990, tocando em bandas independentes. Em meados de 1994, foi vocalista e baixista da banda de heavy metal Corsário, mas foi no grupo Oficina G3 em que alcançou notoriedade nacional.CarreataNa manhã de sábado (6), às 9h30, a Igreja Amor & Família realiza uma carreata que também faz parte das comemorações do aniversário.