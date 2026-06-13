Empresário votuporanguense aposta na força do Partido Progressistas e define defesa dos motoristas de aplicativo como uma de suas principais bandeiras

publicado em 13/06/2026

Mega movimenta articulações no PP e fortalece sua pré-candidatura (Foto: Arquivo pessoal)

O empresário votuporanguense Dalbert Mega iniciou oficialmente a construção de sua pré-candidatura a deputado federal pelo Partido Progressistas (PP), legenda que figura entre as maiores forças políticas do Estado de São Paulo e do país.Com ampla representação no Congresso Nacional, o partido trabalha para fortalecer suas bases regionais visando as eleições de 2026. Em São Paulo, a sigla reúne importantes lideranças estaduais e federais, além de manter articulações com parlamentares e representantes de diversos setores da sociedade.Em Votuporanga, a movimentação em torno da pré-candidatura de Mega já começa a ganhar forma. O empresário vem participando de reuniões políticas, ampliando sua rede de contatos e estruturando uma equipe de trabalho que deverá atuar na organização da pré-campanha nos próximos meses.Segundo pessoas próximas ao projeto político, Mega pretende construir uma candidatura baseada na defesa do empreendedorismo, geração de empregos, fortalecimento dos municípios do interior e valorização de categorias profissionais que, segundo ele, necessitam de maior atenção por parte do poder público.Entre as principais bandeiras que pretende defender está a criação de mecanismos que beneficiem os motoristas de aplicativo em todo o país. A proposta inclui a busca por incentivos fiscais para aquisição de veículos, redução de custos operacionais, linhas especiais de financiamento e estímulos para a renovação da frota, incluindo incentivos voltados à compra de veículos elétricos e menos poluentes.A categoria, que atualmente reúne milhões de profissionais espalhados pelo Brasil, é vista pelo empresário como uma importante força econômica e social, responsável pela geração de renda para milhares de famílias.Dalbert Mega ganhou projeção política nas eleições municipais de 2024, quando disputou a Prefeitura de Votuporanga. Na ocasião, conquistou 20,42% dos votos válidos, tornando-se o segundo candidato mais votado do pleito e consolidando seu nome como uma das principais lideranças emergentes da política local.Empresário dos setores de combustíveis e locação de equipamentos médicos, Mega é conhecido pela atuação no meio empresarial e pelo relacionamento construído ao longo dos anos em diversas regiões do Estado de São Paulo. Nascido em Andradina, mas votuporanguense por opção e de coração, Mega residiu também, em cidades como Jundiaí, Campinas e na Grande São Paulo, locais onde mantém forte presença profissional e grande parte de sua carteira de clientes.Viúvo, pai de duas filhas e colecionador de veículos antigos, Mega afirma que pretende apresentar ao eleitorado uma candidatura conectada com as demandas do interior paulista, buscando ampliar a representatividade regional em Brasília e defender pautas voltadas ao desenvolvimento econômico, geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida da população.Nos próximos meses, a expectativa é que novas reuniões, encontros regionais e ações de mobilização sejam realizadas para fortalecer o projeto político e ampliar a presença do pré-candidato junto às lideranças e eleitores de diferentes regiões do Estado.