A Cidade 94,7 FM será novamente a rádio oficial do evento e fará a cobertura completa da festa, assim como ocorreu neste ano

publicado em 16/06/2026

Thiaguinho e Menos é Mais estão confirmados no Carnaval do Oba Festival em 2027 Foto: Oba Festival

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Oba Festival anunciou as duas primeiras atrações confirmadas para o Carnaval de 2027: o cantor Thiaguinho e o grupo Menos é Mais. A Cidade 94,7 FM será novamente a rádio oficial do Oba Festival e realizará a cobertura completa do evento, acompanhando os principais momentos da festa.Ao divulgar a primeira atração confirmada, o Oba Festival destacou a presença de Thiaguinho no line-up da próxima edição. “O grande momento chegou e o line-up do Oba 2027 ganhou um peso absurdo para fazer história. O dono da ousadia e alegria está confirmadíssimo para elevar a energia da pista a um nível totalmente inacreditável. O mestre Thiaguinho vem aí. A força desse pagode arrasta multidões por onde passa e no maior Carnaval do estado não vai ser diferente. Preparem o fôlego para cantar cada sucesso em um coro gigante, sentindo aquela emoção coletiva absurda que domina o corpo inteiro”, ressaltou.Reconhecido como um dos principais nomes do pagode brasileiro, Thiaguinho acumula sucessos ao longo da carreira, tanto em sua trajetória solo quanto nos anos em que integrou o grupo Exaltasamba. O artista é presença constante em grandes eventos e festivais pelo país.O Oba Festival também anunciou o retorno do grupo Menos é Mais ao Carnaval de 2027. Ao apresentar a atração, a organização destacou a relação da banda com o público e a expectativa para a próxima edição da festa. “A mistura de nostalgia e expectativa acabou de invadir o Mundo Oba 2027. Os gigantes do Menos é Mais estão de volta ao palco do maior Carnaval do estado para reviver momentos que ficaram marcados na memória de cada folião. O próximo capítulo dessa parceria promete ser ainda mais grandioso e cheio de surpresas na nossa pista. O público pode se preparar para uma noite histórica, com o coração batendo no ritmo do melhor pagode do Brasil”, informou o Oba Festival.Formado em Brasília, o Menos é Mais ganhou projeção nacional nos últimos anos e se consolidou entre os grupos de maior destaque do gênero, reunindo milhões de ouvintes nas plataformas digitais e público expressivo em shows realizados em diversas regiões do país.Também foi anunciado que a pré-venda oficial acontece amanhã. Os ingressos podem ser adquiridos de forma online através do site da Guichê Web. Quem preferir fazer a compra presencialmente pode garantir os passaportes nos pontos de venda oficiais, que contam com o benefício exclusivo de não ter taxa de conveniência.