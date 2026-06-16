Encontro ministrado pela psicóloga Rosemary Morais reuniu famílias e comunidade para ampliar a compreensão sobre o Transtorno do Espectro Autista e a importância do acolhimento

publicado em 16/06/2026

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O último sábado foi marcado por um importante momento de aprendizado, conscientização e troca de experiências na Igreja Presbiteriana de Votuporanga. Atendendo a um convite da direção da instituição, a psicóloga Rosemary Morais, especialista em Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Análise do Comportamento Aplicada (ABA) no desenvolvimento infantil, ministrou uma palestra voltada à orientação da comunidade sobre o tema.Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados ao TEA, estratégias de intervenção por meio da ABA e a importância do acolhimento às crianças neurodivergentes e suas famílias. A iniciativa teve como principal objetivo ampliar o conhecimento da população e contribuir para a construção de ambientes mais inclusivos e preparados para atender às diferentes necessidades das pessoas com autismo.A palestra reuniu pais, responsáveis, membros da igreja e demais interessados, proporcionando um espaço para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências. Segundo a líder do Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, Daniele Sales, a atividade representou um avanço significativo para a comunidade religiosa.“Essa palestra foi muito importante para a nossa igreja, pois ampliou nosso conhecimento e nos ajudou a compreender melhor a realidade das crianças neurodivergentes e de suas famílias. Nosso desejo é ser uma igreja cada vez mais inclusiva, acolhedora e preparada para receber todos com amor. Acreditamos que a informação gera empatia, e a empatia gera acolhimento”, destacou.Daniele também ressaltou a emoção de perceber o impacto positivo da iniciativa entre as famílias presentes. “Foi muito especial ver o quanto as mães atípicas e típicas se sentiram acolhidas e felizes ao perceber que a igreja está abraçando essa causa”, completou.A ação reforça o compromisso da Igreja Presbiteriana de Votuporanga com a inclusão, a informação e o fortalecimento dos laços comunitários, promovendo espaços de diálogo e acolhimento para toda a sociedade.Dra. Rosemary Morais | PsicólogaEspecialista em TEA & ABAABA no desenvolvimento infantilAvenida Prestes Maia, 2835, VotuporangaContato:17 99737-4386/ 17 98178-1937