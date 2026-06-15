Serão 19 torres na avenida Hernani de Mattos Nabuco

publicado em 16/06/2026

Serão 19 torres na avenida Hernani de Mattos Nabuco, zona Sul da cidade Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga divulgou, no Diário Oficial do Município, o Decreto nº 20.476 que fixa diretrizes mínimas para execução do pré-plano urbanístico dos condomínios de edifícios Ruchot Tovot 1 e Ruchot Tovot 2. A obra será realizada na avenida Hernani de Mattos Nabuco, que liga a zona Sul da cidade à rodovia Péricles Belini.De acordo com o documento, serão dois condomínios de prédios que se encaixam no programa Minha Casa, Minha Vida, com um total de 19 torres e 304 apartamentos. A empresa responsável pelo empreendimento será a Ruchot Tovot Baruch Hashem Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda, com sede em Belo Horizonte – MG.O próximo passo será a elaboração e publicação do Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV), além do agendamento de uma audiência pública com todos os moradores em uma distância de 200 metros da construção.O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de planejamento e gestão urbana previsto no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Estatuto da Cidade. Sua finalidade é analisar os efeitos que a implantação, ampliação ou funcionamento de determinados empreendimentos e atividades pode provocar na área onde serão instalados e em seu entorno imediato. O estudo é exigido pelos municípios, conforme critérios definidos em sua legislação local, e busca identificar alterações que possam ocorrer na dinâmica urbana em decorrência do novo empreendimento. Entre os aspectos normalmente avaliados estão o adensamento populacional, a geração de tráfego e demanda por transporte público, a disponibilidade de equipamentos urbanos e comunitários, o uso e ocupação do solo, a valorização imobiliária, a ventilação e iluminação das edificações, a paisagem urbana, a preservação do patrimônio cultural e os possíveis impactos ambientais relacionados ao contexto urbano. O EIV constitui, portanto, uma ferramenta técnica que subsidia o processo de licenciamento urbanístico e a tomada de decisões pelo poder público, fornecendo informações sobre os efeitos potenciais da intervenção proposta.